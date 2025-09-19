Los residentes de Lembang están emocionados de encontrar huellas que se cree que son un leopardo, aparentemente …

Bandung, Viva – Residentes de la aldea de Sukajaya, distrito LimbangWest Bandung Regency (KBB), se sorprendió por el descubrimiento huellas Animales sospechosos de pertenencia Leopardo en el área de plantación. El video que muestra las huellas virales en las redes sociales y causó disturbios.

Leer también: Internet animal ha comenzado



Sin embargo, después de las observaciones y la verificación de la Oficina del Centro de Conservación de Recursos Naturales de Java Occidental (BKSDA) perro.

El empleado explicó que las características encontradas mostraron el patrón típico de la palma del perro, a saber, la forma del sendero que se reunía o compacta, las plantas de los pies perseguidas y la presencia de trazos de uñas en las yemas de los dedos.

Leer también: Prabowo escuchó la historia de los residentes salvados por su perro durante una inundación en Bali



Lembang Park & ​​Zoo Foto : Instagram @lembang_parkzoo

Relaciones públicas de West Java Bksda, Eri Mildranaya confirmó los resultados de la identificación después de que el equipo fue directamente al campo.

Leer también: Leopard en Lembang Park & ​​Zoo Escape de la jaula, los residentes entran en pánico la ubicación de la ubicación



«El sendero no se puede determinar no un leopardo, sino un perro. Por lo tanto, las personas no necesitan preocuparse, porque no hay amenaza de la vida silvestre protegida en la región», dijo Eri, el viernes 19 de septiembre de 2025.

Sin embargo, la BKSDA todavía apeló al público que se conozca de la existencia de la vida silvestre alrededor del área del bosque, así como de informar a los oficiales si encuentran signos de animales sospechosos.

Anteriormente informó leopardos de Lembang Park y Zoo suelto y hasta ahora aún no se ha encontrado, aunque casi una semana los oficiales realizan una búsqueda.

Informe Cepi Kurnia/Tvone Bandung