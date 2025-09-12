Los residentes de la aldea de Kelujau Jaya se encuentran la tierra que fue privada de la compañía de palmeras aceiteras

Jaya Jaya, Viva – Cientos de residentes Aldea Kedamau Jaya, distrito de Marau, junto con el Consejo Regional de Liderazgo Regional de Defensa Regional para el Archipiélago (DPD Arun) de West Kalimantan y DPC Arun Ketapang, se levantó y ocupó la tierra de las personas que habían sido incautadas compañía aceite de palma Pt. Cultivo de agro lestari (BAL).

Leer también: Corrupción de Sritex, Fantástico activo Iwan Setiawan Lukminto alcanzó Rp510 mil millones, limpiado por AGO, incluso tener una esposa



Esta acción histórica se basa en Kampung Bukuk, el pueblo de Jaya Jaya, y comienza con reflexión, oración y rituales personalizados como un símbolo de bendición y protección para todos los participantes.

En la oración dirigida por Arman, la gente pidió que el presidente Prabowo Subianto recibiera el poder de favorecer a los pobres, defender a los residentes cuya tierra fue incautada por los codiciosos capitalistas, y garantizar que el mandato del artículo 33 de la constitución de 1945 fuera realmente aplicado.

Leer también: ¿Jasa Raharja Boyong 4 Top GRC Awards 2025 Awards?



Después de la oración, los juramentos de la gente son leídos en voz alta por Yudi Rizaldi Muslim, como asesor legal, como una determinación de que las personas no darán un paso atrás para luchar por el derecho a la derecha. tierra a ellos.

La ocupación se llevó a cabo en tres puntos estratégicos, a saber, Beturus Estate, Kedamai Estate y Binjai Jaya Estate. En la ubicación de Beturus Estate, la compañía intentó bloquear colocando dos contenedores de frutas para bloquear la carretera.

Leer también: Gran Jasaraharja PuTera debido a la realización del compromiso de la gobernanza y la gestión de riesgos sostenibles



Sin embargo, las personas con el coraje de cambiar la bañera hacia los lados izquierdo y derecho hasta que el acceso de la carretera esté abierto nuevamente. Esta acción es un símbolo de que la barrera de la lucha del pueblo nunca podrá detener la determinación de reclamar la tierra que fue incautada.

El presidente del DPD Arun West Kalimantan enfatizó que esta ocupación era una acción pacífica legítima de la gente, así como una forma de resistencia a la codicia de la compañía. Agregó que esta acción duraría 14 días completos como una señal de consistencia de las personas en exigir justicia agraria.

«Hemos coordinado con la policía. Hacemos enfatizados, esta es una acción pacífica. ¡Nadie puede provocar que la gente se rinda.

Después de instalar un banner de resistencia y establecer una cabaña de lona, ​​las masas se trasladaron al segundo punto de la finca y luego Binjai Jaya Estate. Hasta que se revelara esta noticia, la ocupación de la gente continuó con un espíritu ardiente.