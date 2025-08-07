Los residentes de DePok y Bekasi pagan transporte público más caro en el área de Bodetabek

Yakarta, Viva – habitante Bekasi y la ciudad Hacer En el alcance de la zona de amortiguación de la ciudad capital de Yakarta, resulta que tiene que alcanzar un costo más profundo transporte público por mes.

Según el analista de políticas de transporte de los hechos de Indonesia, el principio de Tigor Nainggolan, DePok y Bekasi es la ciudad con los costos de transporte público más caros en las regiones Bogor, DePok, Tangerang y Bekasi (Bodetabek), que están por encima de RP1 millones por mes.

«Los ciudadanos de estas dos regiones ahora ocupan las ciudades más caras que gastan con dinero de ingresos para el transporte público. Idealmente, los costos de transporte son el 10 por ciento porcentaje de costos de vida», dijo Tigor a través de su mensaje electrónico en Yakarta, jueves 7 de agosto de 2025.

Detalló que los residentes de Bekasi tuvieron que pagar Rp1.9 millones por mes o el 14.02 por ciento de los gastos de vida, temporal Depok Residentes Necesita gastar Rp1.8 millones por mes o 16.32 por ciento de los gastos de vida.

Mientras tanto, los residentes de otras regiones, a saber, Bogor y Tangerang gastaron una tarifa bajo Bekasi y DePok.

Tigor dijo que los altos costos de transporte en Bekasi y DePok se debieron a la dificultad de acceso transporte público Masa.

«Los residentes deben usar transporte adicional, como el transporte en línea para viajes de casa a estación o millas masivas y de detenerse en la estación o terminal hasta el destino final (últimas millas)», dijo

Reflexionando sobre eso, Tigor propuso al gobierno local para desarrollar servicios dentro de su propio territorio. Esto es para que los residentes puedan acceder más fácilmente a los servicios de transporte público masivo construidos por el gobierno provincial de DKI Yakarta.

«De esa manera, puede reducir el costo del transporte público es más barato», dijo.

Mientras tanto, Yakarta ha desarrollado servicios de transporte masivo en la ciudad y desde el área del amortiguador hasta la ciudad capital. Uno de ellos es la provisión de Transjabodetabek desde áreas de amortiguación como Bogor, Bekasi, DePok y Banten a Yakarta.

Tigor argumenta que este esfuerzo ha logrado invitar al público a utilizar el transporte público masivo hacia Yakarta.

«Aunque se ha llevado a cabo la adición de servicios integrados, los usuarios de Jabodetabek KRL permanecen llenos. Esto significa que este esfuerzo ha logrado invitar y aumentar el número de residentes que usan transporte público masivo hacia y en Yakarta», dijo.

Agregó, la facilidad de los servicios de transporte público e integrado y facilitando a los residentes de Yakarta usar sus vehículos privados que se redujeron los atascos de Yakarta.

Esto también fue transmitido por el gobernador de Yakarta, Pramono Anung, quien dijo que el nivel de congestión de Yakarta era más bajo que Nueva York. La ciudad de Yakarta ocupa el puesto 90, sobre Nueva York.