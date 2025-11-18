Los residentes de Delhi exigen medidas urgentes mientras AQI permanece en una zona «muy pobre»







Cientos de habitantes de Delhi, incluidos estudiantes de JNU, la Universidad de Delhi y Jamia Millia Islamia, organizaron una protesta en Jantar Mantar el martes exigiendo acción inmediata para mejorar la calidad del aire de la capital nacional.

Delhi ha estado luchando persistentemente contra un aire «muy pobre» después de Diwali, con la Calidad del aire Índice (AQI) que se mantiene por encima de 300 durante días.

El martes, la ciudad amaneció con otro día de neblina tóxica, registrando un ICA general de 344, mientras que cuatro estaciones de monitoreo informaron niveles de contaminación en la categoría ¿severa¿, según datos del CPCB.

Manifestantes llevaban máscaras respiratorias de grado industrial como accesorios simbólicos y sostenían carteles, incluidos algunos que decían: «Delhi ICU mein hai, Govt kahan hai?» Varios manifestantes dijeron que el deterioro del aire había afectado gravemente la vida cotidiana en el norte de la India.

«La calidad de vida se acabó en el norte de la India» Tenemos problemas de salud debido al mal aire, nuestros niños están sufriendo. ¿Qué haremos con una economía de cinco billones de dólares si los ciudadanos viven en un entorno así?» preguntó un manifestante.

Otro manifestante, Shahid, criticó al partido gobernado por el BJP. gobierno de delhi por no abordar problemas reales.

«No se puede seguir culpando a gobiernos anteriores. El gobierno ordenó purificadores de aire para sus oficinas para que los líderes pudieran respirar aire limpio. Pero ¿qué pasa con la gente común?» dijo.

Anjali, una estudiante de DU, dijo que habían organizado una protesta similar en la Puerta de la India el 10 de noviembre, durante la cual unas 15 mujeres fueron detenidas y supuestamente dejadas en Bawana a altas horas de la noche.

«No haremos las paces con la situación. aire limpio es nuestro derecho fundamental»? dijo.

Alegó que el gobierno de Delhi estaba manipulando los datos del AQI, desperdiciando fondos públicos en la siembra de nubes a pesar de las objeciones científicas y no tomando medidas para frenar las causas de la contaminación.

Sosteniendo un cartel que decía: «Las plantas nos dan oxígeno, pero ¿inhalamos veneno?», un niño dijo que le dolía la garganta debido a la creciente contaminación.

«Hay que poner fin a la contaminación. La situación es muy mala», añadió.

El 9 de noviembre, decenas de personas, incluidos padres y activistas medioambientales, organizaron una protesta en la Puerta de la India contra el empeoramiento de la calidad del aire en la capital nacional.

Posteriormente, algunos manifestantes también fueron detenidos por la policía de delhi citando falta de permiso para protestar.

