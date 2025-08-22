Los residentes de Cirebon no mantienen acciones relacionadas con el aumento de los aranceles de la ONU, esta es la razón

CirebónVIVA – Los residentes de la ciudad de Cirebon, West Java, que son miembros de la Sociedad Pelangi, dijeron que acordaron no celebrar una manifestación relacionada con la polémica del aumento arancel Impuesto a la propiedad (PBB) Después de un acuerdo con el gobierno local.

El portavoz de la Asociación Cirebon Pelangi Hetta Mahendrati en Cirebon dijo el viernes que la decisión fue tomada después de que los residentes recibieron una explicación directamente del alcalde de Cirebon Effendi Edo con respecto a la revisión de la política de la ONU.

Mencionó que hay una serie de cosas que han sido la principal preocupación de la comunidad, a saber, la carga de las Naciones Unidas desde 2023, se revisará con certeza de que el aumento no es significativo, solo alrededor del 10-20 por ciento.

Cirebón Mayor, Effendi Edo

Además, dijo, el gobierno local ha proporcionado un descuento de estímulo y pago de la ONU del 50 por ciento hasta finales de 2025, lo que se aplica a todos los contribuyentes, incluidos aquellos que tienen atrasos en 2024.

Dijo que las personas que se opusieron al aumento en las Naciones Unidas podrían presentar alivio sin la necesidad de adjuntar un certificado de discapacidad (SKTM).

«Los ciudadanos que se opusieron (relacionados con las Naciones Unidas) podrían presentar alivio sin que SKTM solicitó», dijo.

Según Hetta, la política se convirtió en una forma de parcialidad del gobierno local hacia los residentes y su partido desde el comienzo priorizado al diálogo en comparación con las acciones de la calle para que Cirebon City permaneciera segura y propicio.

Mientras tanto, el alcalde de Cirebon, Effendi Edo, se aseguró de que su partido estuviera realizando un estudio exhaustivo de la política de la ONU, que se armonizó con las condiciones actuales para que no causara pesas pesadas para los residentes.

El gobierno de la ciudad de Cirebon, dijo, junto con el DPRD estaba acelerando la discusión de la revisión de la regulación regional (PERDA) en las Naciones Unidas que se habían incluido en el Programa de Legislación Regional de 2025 (PROLEGDA).

Edo dijo que la base de los cambios en la regulación también se refería a la circular del Ministerio del Interior (Kemendagri), por lo tanto, la discusión se llevó a cabo con la Legislatura de acuerdo con la regulación central.

«Del Circular del Ministerio del Interior, por supuesto, el ejecutivo y la legislativa hablarán primero. Luego hemos hecho el borrador», dijo.

Sin embargo, dijo que la aplicación de nuevas políticas en su totalidad solo podría llevarse a cabo en 2026, porque si se implementa este año se teme que interrumpirá el presupuesto de cambio regional.

Además, Edo dijo que el gobierno regional había implementado estímulo para las tarifas de la ONU con áreas de zonificación cuya cantidad variaba.

Hizo hincapié en que todos los aportes de la comunidad, incluso de la sociedad Pelangi, se usaron como material para formular una política de la ONU que estaba más a favor de los ciudadanos.

«Por supuesto, quiero que los ciudadanos de Cirebon City no sean difíciles de pagar impuestos», dijo. (Hormiga)