¡Los residentes de Bandung rechazan lugares donde se ofrecen cocinas gratuitas con comidas nutritivas, lo que hace que el medio ambiente huela mal y se ensucie!

Bandung, VIVA – La atmósfera en el área de Parakan Indah Raya número 4, RT 04, RW 02, aldea de Batununggal, distrito de Bandung Kidul, Bandung, Java Occidental de repente se volvió ocupada el domingo por la tarde (11/09/2025). Varios vecinos tomaron medidas para rechazar la existencia de La Cocina Comidas nutritivas gratis (MBG) que operarán en su entorno.

Lea también: La Asociación de Jefes de Aldea se reúne con Dasco cs y discute el programa MBG y la utilización de la tierra



Esta acción fue confirmada por el jefe de policía de Bandung Kidul, el comisionado de policía Sularjo. Enfatizó que los vecinos no tenían intención de cerrar la cocina, pero rechazaron su existencia porque les preocupaba que tuviera un impacto ambiental.



Residentes de guardia policial en Bandung rechazan comidas nutritivas gratuitas en la cocina Foto : Cepi Kurnia/tvOne/Bandung

Lea también: La policía investiga el presunto intercambio de etiquetas SNI y Halal en el programa de comidas nutritivas gratuitas del norte de Yakarta



«La negativa se hizo porque a los residentes les preocupaba que las actividades operativas de la cocina de MBG causaran olores desagradables y desperdicios de las actividades de cocina. Temían que esto perturbara la comodidad de los residentes locales», dijo el comisionado de policía Sularjo cuando fue contactado el domingo (11/09/2025).

Según el jefe de policía del sector, tanto los vecinos como la dirección de MBG acordaron celebrar una reunión para encontrar una solución conjunta.

Lea también: Una escuela primaria pública en Meruya, en el oeste de Yakarta, detiene MBG después de que decenas de estudiantes fueran envenenados



«Mañana habrá una reunión entre el pueblo y el MBG», añadió.

Aunque llamó la atención de los vecinos, la situación ahora se declara propicia. La acción se desarrolló de forma ordenada y sin caos.

«Los residentes sólo desplegaron pancartas y transmitieron sus aspiraciones. No hubo seguridad especial porque la situación estaba bajo control», explicó Sularjo. (Reporte de Cepi Kurnia, tvOne, Bandung)