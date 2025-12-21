Los residentes de Badung Bali mayores de 75 años reciben un ‘regalo’ de 3 millones de IDR

BadungVIVA – El Gobierno de la Regencia de Badung, Bali, está empezando a motivar y otorgar a anciano en su reino que había superado Edad Esperanza de vida (UHH) 75 años.

«Esperemos que este programa aumente la motivación de la gente de Badung para vivir una vida saludable», dijo el regente de Badung I Wayan Adi Arnawa en un comunicado recibido en Mangupura el domingo.

El premio fue de 3 millones de IDR y el obsequio fue entregado simbólicamente a Anak Agung Made Puger, quien cumplió 103 años en el área de North Kuta, Badung.

El regente Adi Arnawa dijo que su partido seguirá alentando a la gente a adoptar hábitos y estilos de vida saludables en su vida diaria.



Ilustración de una persona mayor o de edad avanzada.

Según él, si todos los habitantes de Badung logran vivir hasta alcanzar su esperanza de vida, eso demostrará que la calidad de la salud en Badung está mejorando.

«Este premio es también una forma de atención del gobierno a todos los niveles de la sociedad para satisfacer las necesidades y lograr el bienestar de la comunidad», afirmó.

Explicó que en diciembre de 2025 el premio se entregaría a personas que alcanzaron UHH 75 años cuya fecha de nacimiento fue del 3 al 15 de diciembre con un total de 362 premiados.

Mientras tanto, las personas nacidas del 16 al 31 de diciembre recibirán el premio a principios de enero de 2026.

«El número total de ganadores de este premio es de entre 18.000 y 19.000 personas», dijo el regente Adi Arnawa.

Añadió que su partido espera que las personas mayores puedan seguir siendo inspiraciones y modelos a seguir, especialmente para la generación local más joven.

«Apreciamos la contribución, los servicios, el servicio y la dedicación de los mayores en la construcción de Badung. Esperamos que la generación más joven pueda seguir estos pasos y hacer que Badung sea más avanzado y próspero», concluyó. (Hormiga)