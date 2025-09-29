¡Los residentes de Anambas son conmoción! El maestro de PPPK fue encontrado muerto en el jardín

Baño, vivir – ISLAS DEL POLICITO DE POLICÍA (POLRES)) AnambasPolicía regional de las Islas Riau, investigando el descubrimiento cuerpo soltero gurú En el jardín del pueblo de Air Bini, distrito del sur de Siantan.

El cadáver era conocido como Hendra Basuki Rahmat, de 43 años, un maestro con un empleado del gobierno con un acuerdo de trabajo (PPPK), que estaba de servicio en SDN 004 Desa Genting.

«El cuerpo del fallecido fue descubierto por los residentes en un jardín el sábado 27 de septiembre», dijo el jefe de policía de las Islas Anambas, AKBP I Gusti Nguurah Agung Budianaloka, en su declaración confirmada en Batam el lunes.

Según el oficial intermedio de la Policía Nacional, los residentes de la maestra fueron encontrados por residentes en la condición supina con ropa roja y pantalones de tela negra. La posición del cuerpo está a 100 metros de la carretera.

Basado en la información de la familia, el fallecido inicialmente se despidió para ir a su jardín a las 08.00 WIB, y prometió regresar por la tarde.

«Según la información familiar, el fallecido hasta la tarde antes de la noche no se fue a casa, causando la preocupación de su esposa que luego pidió ayuda de los vecinos a buscar», dijo.

A pedido, los residentes también buscaron la existencia del difunto al barrer en un lugar que podría aprobarse.

«Los residentes también encontraron el paradero de la víctima a las 19:00 Wib en el jardín en un estado sin vida», dijo.

Para los hallazgos, los residentes también informaron a la policía e inmediatamente llevaron a cabo la escena del crimen (TKP) y evacuaron a las víctimas al Hospital Regional de Tarempa.

Para determinar la causa de la muerte, los oficiales del Hospital Tarempa realizan un examen externo post mortem (visumera en la referencia).

«Este caso todavía está en la etapa de investigación. Hemos examinado a los testigos y les pedimos al hospital que realice un post mortem para determinar la causa exacta de la muerte», dijo Gusti. (Hormiga)