Los residentes confían en Curanmor, drogas para pelear

Yakarta, Viva – Polres Puerto Tanjung Priok y Polda Metro Jaya celebró una actividad titulada ‘Coffee Kamtibmas Cuida el medio ambiente ‘que se lleva a cabo en el Satkamling Post RW.001, Muara Angkeel miércoles por la noche, 1 de octubre de 2025.

Esta actividad se lleva a cabo para fortalecer la relación entre la policía y la comunidad, así como crear un entorno seguro y propicio.

Esta actividad recibió una cálida bienvenida de los residentes locales y los líderes comunitarios. El evento tuvo lugar en un ambiente relajado pero significativo, lleno de comentarios, diálogo interactivo y discusión directa de varios problemas de Kamtibmas (seguridad y orden público) enfrentado por los residentes de Muara Angke.

Also present in this activity included Dirbinmas Polda Metro Jaya Kombes Pol Harri Muharram Firmansyah, Head of Metro Jaya Regional Police Chief Commissioner Oki Waskito, Wadir Resnarkoba Metro Jaya Police AKBP Dedy Anung Kurniawan, Wadirbinmas Metro Jaya Regional Police AKBP Gede Pasek Muliadnyana Tobing, Tanjung Sede de la Policía de Portes de Priok, jefe de policía de Sunda Kelapa, AKP Hitler Napitupulu, líderes comunitarios, líderes religiosos y residentes de RW.001 Muara Angke.

En una sesión de diálogo interactivo, los residentes transmitieron varios temas importantes directamente, incluido el aumento del robo de vehículos motorizados (Curanmor) debido a las muchas casas alquiladas sin estacionamientos.

Luego, el abuso de drogas entre niños y adolescentes, así como la falta de conocimiento público al manejarlo.

La solicitud de instalaciones de CCTV en el Satkamling Post, para ayudar a la supervisión del área, así como la ansiedad por las peleas y la presencia de grupos adolescentes armados afilados, especialmente los sábados por la noche.

El presidente de RW 01, Abdul Karim, expresó su esperanza de que la policía pudiera ayudar a superar los problemas que enfrentan los residentes. «La mayoría de los usuarios de drogas son víctimas del medio ambiente. No pueden permitirse. Pedimos ayuda para la socialización y la rehabilitación», dijo.

Dirbinmas de la policía regional de Metro Jaya, Kombes Pol Harri Muharram, enfatizó la importancia de la educación y la participación de los padres. Recordó que los residentes monitorean activamente las actividades de los niños en el medio ambiente, especialmente en el uso de dispositivos que pueden abrir el acceso al contenido negativo.

«Debemos proteger conjuntamente a los niños de la influencia de Anarko, que a menudo los reclutan en manifestaciones y otras actividades negativas», dijo.

Mientras tanto, Wadirresnarkoba Polda Metro Jaya, Akbp Dedy Anung, reveló los hechos asombrosos que solo en un momento de Yakarta, 470 kg de metanfetamina y 100 kg de ellos se habían vendido.

También enfatizó la importancia de informar por parte de los residentes y abrir el acceso del centro de llamadas de 24 horas para manejar los casos de drogas rápidamente.

El jefe de policía del puerto de Tanjung Priok, AKBP Martuasah, entregó un plan para instalar CCTV en un área vulnerable, así como alentar la formación del grupo de WhatsApp entre los residentes de RW para coordinar la seguridad.

«Estamos listos para ayudar, pero los residentes también deben desempeñar un papel activo. Reactivamos las actividades deportivas, religiosas o de competencia para los niños, para que eviten la asociación negativa», dijo Martuasah.

El jefe de policía del área de Sunda Kelapa, AKP Hitler Napitupulu, agregó que con esta actividad se esperaba que se mantuviera la sinergia de los residentes y la policía. «La seguridad es nuestra responsabilidad compartida. La policía está presente, pero la comunidad es la primera guardia en sus respectivos entornos», dijo.

El evento se cerró con una oración conjunta, como una esperanza de que el ambiente Muara Angke siempre fuera seguro, pacífico y evitando todas las formas de trastornos de Kamtibmas.

La actividad de ‘Kamtibmas Ngopi Kamtibmas’ no es solo una amistad, sino un paso concreto para desarrollar la participación activa de la comunidad en el mantenimiento de la seguridad ambiental. Con una buena colaboración entre residentes y funcionarios, se espera que Muara Angke sea un área segura, cómoda y libre de drogas y delitos.