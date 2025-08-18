Los residentes alrededor del pánico de su destino al final de la bocina del área del ecoturismo en Bogor quieren estar cerrados

Regencia BogorVIVA – La gente de Kampung Lemah Neundeut, aldea de Sukagalih, Distrito Megamendung, Regencia Bogor. Temen que si el área de ecoturismo de la tierra de la aventura de Eiger está cerrada, entonces cientos habitante quien dependía de su vida del lugar recorrido Perderá los medios de vida.

Los líderes de la comunidad local, Fahmi, revelaron que desde su establecimiento en 2018, Eiger Adventure Land ha tenido un gran impacto en la economía de los ciudadanos. No solo abrir el campo mano de obra Para jóvenes, pero también para ciudadanos mayores.

«Si está cerrado, la comunidad estará devastada. Existe el riesgo de abandonar la escuela porque sus padres pierden sus medios de vida», dijo, el lunes 18 de agosto de 2025.

Fahmi agregó, la existencia de la ubicación también alentó el crecimiento de pequeñas empresas, como puestos de alimentos a casas alquiladas. De hecho, cientos de residentes pueden enviar a sus hijos a la escuela gracias a los ingresos de trabajar en el área de ecoturismo. El jefe de la RT local, Mumuh, dijo lo mismo. Mencionó de tres RT en su área, alrededor de 300 personas ahora trabajan en Eiger Adventure Land.

«En el pasado, esta tierra era estéril. Ahora muchos árboles grandes crecen, por lo que son más verdes. Yo personalmente apoyo firmemente la existencia de Eiger porque abre oportunidades de empleo. Si está cerrado, lo siento por los residentes que pierden ingresos», dijo Mumuh.

Para algunos residentes, la ubicación no es solo una atracción turística, sino una esperanza de vida. Según lo experimentado por Wawan (50) y Murji (48). Ambos han estado trabajando allí siete años y pueden satisfacer las necesidades de la familia.

«Si está cerrado, estamos confundidos acerca de dónde encontrar trabajo. No tenemos un diploma, solo podemos trabajar en trabajos extraños», dijo ambos.

Aún más emocionalmente sentido por Yuyun (59), un trabajador a cargo del cuidado de las plantas en el área turística. Mientras contenía las lágrimas, esperaba que Eiger continuara operando.

«Desde hace 3 años, todos comenzamos a trabajar aquí, plantamos semillas, cuidamos las semillas, con la existencia de este Eiger lo que fue ganado por agradecidos, más para trabajar para los residentes. Después de trabajar en Eiger, hubo un aumento en el bienestar, gracias a Dios, si es posible, si es posible, no está cerca, abierto para los residentes circundantes, el peso de nuestras vidas, señor, si, por ejemplo, estamos cerrados para encontrar el trabajo,», dijo la Sra.