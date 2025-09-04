Los representantes estudiantiles van al palacio por la noche, quieren transmitir aspiraciones

Jueves 4 de septiembre de 2025 – 19:44 Wib
Yakarta, Viva – Varios representantes alumno Visité el complejo del Palacio Presidencial, Central Yakarta, el jueves 4 de septiembre de 2025.
Leer también:
La policía descargó el papel de los estudiantes del IG administrador de la alianza estudiantil demandada arrestada, aparentemente …
Basado en la observación de Viva en el lugar, los representantes estudiantiles comenzaron a llegar al complejo del Palacio Presidencial alrededor de las 18:45 WIB.
Uno de los representantes estudiantiles de la Alianza Ptnu Bem, Muhammad Raihan dijo su visita para transmitir un número aspiración al gobierno.
Leer también:
Los estudiantes de Trisakti votaron por demandas al DPR: investigar la traición hasta detener la criminalización civil
«Algunas de nuestras aspiraciones, esa fue la primera entrega de maestros, porque nos movemos en educación, por lo que la prosperidad profesor honorario Especialmente «, dijo Raihan.
Durante la reunión, los representantes estudiantiles también hablarán sobre la acción demostración Lo que se hizo hace unos días.
«Ayer hay algunos sobre la manifestación. Ciertamente para amigos, gratis como son», dijo.
Raihan admitió que no podía determinar si los representantes estudiantiles serían recibidos directamente por el presidente indonesio Prabowo Subianto u otros representantes del palacio.
Mientras tanto, de los datos recibidos, los representantes de estudiantes y organizaciones invitadas al Palacio Presidencial, Central Yakarta incluyen:
1. Himapolino
2. Bem si Pemakyatan
3. Fornasossmass
4. Ptkin
5. Uin Bandung
6. Uin Yakarta
7. Uin Cirebon
8. Yarsi
9. Untista
10. Ibs
11. Esgul
12. PB HMI MPO
13. PB hui dpo
14. PP Kammi
15. Bueno SI RB
16. GMNI
17. PP GMH
18. Bueno Nusantara
19. Kmhdi
20. PMII
21. Nada
22. LMND
23. UMJ
24. Ptmai
25. UPNVJ
26. Muy nusantara
27. Universidad Trisakti
28. KBM Trisakti
29. Generación joven FKPPI
30. Sapma Pemuda Pancasila
31. GMKI
32. Bueno Kristiani
33. Bueno ptnu
34. Permanezca aziadá
35. Stai Al Hikmah
36. Inu Tasik
37. Himah Persis.
Página siguiente
1. Himapolino