Los representantes estudiantiles van al palacio por la noche, quieren transmitir aspiraciones

Yakarta, Viva – Varios representantes alumno Visité el complejo del Palacio Presidencial, Central Yakarta, el jueves 4 de septiembre de 2025.

Leer también: La policía descargó el papel de los estudiantes del IG administrador de la alianza estudiantil demandada arrestada, aparentemente …



Basado en la observación de Viva en el lugar, los representantes estudiantiles comenzaron a llegar al complejo del Palacio Presidencial alrededor de las 18:45 WIB.

Uno de los representantes estudiantiles de la Alianza Ptnu Bem, Muhammad Raihan dijo su visita para transmitir un número aspiración al gobierno.

Leer también: Los estudiantes de Trisakti votaron por demandas al DPR: investigar la traición hasta detener la criminalización civil



«Algunas de nuestras aspiraciones, esa fue la primera entrega de maestros, porque nos movemos en educación, por lo que la prosperidad profesor honorario Especialmente «, dijo Raihan.

Durante la reunión, los representantes estudiantiles también hablarán sobre la acción demostración Lo que se hizo hace unos días.

Leer también: Dudung sobre el tema de los escenarios de emergencia marcial: no he escuchado



«Ayer hay algunos sobre la manifestación. Ciertamente para amigos, gratis como son», dijo.

Raihan admitió que no podía determinar si los representantes estudiantiles serían recibidos directamente por el presidente indonesio Prabowo Subianto u otros representantes del palacio.

Mientras tanto, de los datos recibidos, los representantes de estudiantes y organizaciones invitadas al Palacio Presidencial, Central Yakarta incluyen:

1. Himapolino

2. Bem si Pemakyatan

3. Fornasossmass

4. Ptkin

5. Uin Bandung

6. Uin Yakarta

7. Uin Cirebon

8. Yarsi

9. Untista

10. Ibs

11. Esgul

12. PB HMI MPO

13. PB hui dpo

14. PP Kammi

15. Bueno SI RB

16. GMNI

17. PP GMH

18. Bueno Nusantara

19. Kmhdi

20. PMII

21. Nada

22. LMND

23. UMJ

24. Ptmai

25. UPNVJ

26. Muy nusantara

27. Universidad Trisakti

28. KBM Trisakti

29. Generación joven FKPPI

30. Sapma Pemuda Pancasila

31. GMKI

32. Bueno Kristiani

33. Bueno ptnu

34. Permanezca aziadá

35. Stai Al Hikmah

36. Inu Tasik

37. Himah Persis.