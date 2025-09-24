Los regalos de reconocimiento del estado palestino son demasiado grandes para Hamas

Yakarta, Viva – Presidente de los Estados Unidos Donald Trump mencionó un aumento en el reconocimiento del estado Palestina A través de una solución de dos estados en la sesión de ensamblaje general (SMU) PBB Como un regalo que es demasiado grande para Hamas.

Hablando en la 80ª sesión del debate general de la escuela secundaria de la ONU en la sede general de la ONU en Nueva York, Estados Unidos, el martes, Trump afirmó que Hamas había llevado a cabo una acción atroz por atacar el 7 de octubre de 2023 y rechazado un alto el fuego.



El presidente de los Estados Unidos, Donald Trump.

«Será un regalo que es demasiado grande para Hamas por su crueldad. Este será un regalo para sus acciones atroces, incluso el 7 de octubre, incluso cuando aún se niegan a liberar a los rehenes o recibir un alto el fuego», dijo Trump.

Trump dijo que estaba muy involucrado en un esfuerzo por encontrar un alto el fuego en Gaza, y enfatizó a los países miembros de la ONU para resolverlo de inmediato.

Sin embargo, Trump dijo que Hamas había rechazado repetidamente una oferta razonable para lograr la paz y acusar a Hamas como si quisiera impulsar el conflicto para continuar.

En lugar de apoyar la solución de dos países como una respuesta para la realización de la paz de Do Gaza, enfatizó su importancia para llegar a un acuerdo para liberar a los rehenes.

«Pero en lugar de rendirse a las demandas de rescate de Hamas, aquellos que quieren paz deben estar unidos en un mensaje: Libere a los rehenes ahora, lo suficiente como para liberar a los rehenes», dijo Trump.

La declaración de Trump en la sesión de debate general de la sesión de la Asamblea General de la ONU, fue motivada por la adopción de un borrador de resolución que respaldó la Declaración de Nueva York (Declaración de Nueva York) sobre el asentamiento pacífico del tema palestino y la implementación de la solución de dos estados el viernes 12 de septiembre de 2025.

La resolución se aprobó después de obtener 142 votos acordados, 10 no estuvieron de acuerdo y 12 abstemios.

El borrador de resolución fue introducido por Francia y Arabia Saudita, como dos presidentes junto con la conferencia, junto con los presidentes junto con sus grupos de trabajo. (Hormiga)