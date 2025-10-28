Los Red Wings no pueden tomar descanso debido a las lesiones

El Detroit Red Wings ha tenido su mejor comienzo en varias temporadas. Los Wings ocupan el segundo lugar en la División Atlántico, a dos puntos del líder y con un partido menos.

A pesar del buen comienzo, los Red Wings no parecen poder tomarse un respiro debido a las lesiones. Después de perder a Lucas Raymond por un tiempo, el siguiente jugador en caer fue el goleador veterano. Patricio Kane.

Kane sufrió una lesión en la parte superior del cuerpo durante el tiempo extra del enfrentamiento del 17 de octubre contra los Relámpago de la Bahía de Tampa y no ha jugado desde entonces. El jugador de 36 años estaba entusiasmado, anotando dos goles y cinco puntos en sus primeros cinco partidos de la temporada.

Desde entonces, Kane aún no ha jugado. Según PuckPediaKane no jugará en el próximo partido de los Red Wings contra los St. Louis Blues el martes. Si bien ha habido algunos avances en su recuperación, es probable que no juegue pronto.

Los Red Wings se están preparando para comenzar una gira de cinco juegos por la costa oeste, en la que podría haber alguna esperanza de que Kane se una al equipo en algún momento. PuckPedia estima que Kane podría estar en la alineación el 4 de noviembre. Sin embargo, no hay un cronograma firme.

A juzgar por el derrame que sufrió Kane en ese juego contra Tampa, podría estar lidiando con un problema en el hombro. Dado que los Red Wings están jugando bien en general, el equipo no buscará apresurar a Kane para que regrese a la alineación.

Red Wings recibe un gran impulso de Appleton

Los Red Wings no causaron mucho revuelo cuando firmaron a Mason Appleton durante el verano. La firma pasó desapercibida en gran medida, y pocos predijeron que Appleton tendría el impacto que ha tenido para el equipo.

Pero Appleton se ha convertido en una pieza muy valiosa para los Red Wings esta temporada. Si bien estaba destinado a ocupar un puesto entre los seis últimos, Appleton ascendió en la tabla de profundidad cuando el club perdió a Raymond a principios de esta temporada. Marcó el gol de la victoria contra los Toronto Maple Leafs, mostrando buena química con Dylan Larkin y Emmitt Finnie.

Tras el regreso de Raymond, Appleton volvió a caer en la tabla de profundidad. Pero luego, la lesión de Kane abrió la puerta para que Appleton ascendiera en la tabla de profundidad. Esa situación le permitió saltar de nuevo a la segunda línea con Alex DeBrincat y Marco Kasper. Appleton se ha visto sólido y, con suerte, seguirá brindando la profundidad que los Red Wings necesitan como contendientes a los playoffs.

Detroit aún podría agregar más profundidad

El buen comienzo de los Red Wings podría llevar al gerente general Steve Yzerman a considerar agregar más profundidad. En medio del excedente de defensores veteranos del club, los Red Wings podrían buscar mover a un blueliner como Justin Holl o Erik Gustafsson para conseguir uno o dos delanteros profundos.

El objetivo no sería necesariamente un delantero entre los seis primeros. En cambio, los Red Wings podrían estar buscando contratar a un delantero entre los seis últimos que podría subir y bajar en la alineación en medio de emergencias y lesiones.

Es posible que la medida no se produzca ahora. Pero las crecientes lesiones y la inconsistencia entre otros clubes podrían estimular la apertura pronto del mercado comercial.