Los recortes de TKD son injustos y violan el principio de descentralización

Jacarta – PDI Perjuangan (PDIP) confirma recortes en las transferencias presupuestarias a las regiones (TKD) no refleja el principio justicia.

Lea también: PDIP afirma su posición como partido de equilibrio para proteger al gobierno



Así se afirma en la recomendación externa leída por el presidente del DPD PDI de la provincia de Perjuangan Aceh, Jamaluddin Idham, en la clausura de la I Reunión Nacional de Trabajo (Rakernas) en 2026.

«La Reunión Nacional de Trabajo considera que recortar el presupuesto de transferencia a las regiones no refleja los principios de justicia e igualdad entre los gobiernos central y regional, y viola los principios de descentralización», dijo Jamaluddin en el Estadio Internacional de Beach City (BCIS), Yakarta, el lunes 12 de enero de 2026.

Lea también: PDIP: La ley no debe convertirse en una herramienta del poder político



El PDIP, dijo Jamaluddin, alienta al gobierno a fortalecer la autonomía regional garantizando que la asignación presupuestaria del TKD sea justa.

«Fomentar el fortalecimiento de la autonomía regional garantizando la transferencia justa y proporcional de asignaciones presupuestarias a las regiones (TKD) de acuerdo con la Ley de Relaciones Financieras entre el Gobierno Central y los Gobiernos Regionales», dijo.

Lea también: ¡Firme! PDIP apoya elecciones regionales directas y fomenta el voto electrónico



Anteriormente informado, Ministro de Finanzas, Purbaya Yudhi Sadewa Prometió aumentar los fondos de Transferencia a las Regiones (TKD), siempre y cuando los jefes regionales puedan mantener su integridad financiera y su gobernanza para evitar el mal uso del presupuesto.

Así lo afirmó Purbaya en la reunión regional de coordinación del control de la inflación de 2025, celebrada por el Ministro del Interior, también conocido como Ministro del Interior, Tito Karnavian, junto con otras partes relacionadas.

Incluso admitió que hace algún tiempo fue asaltado por 18 gobernadores en la oficina del Ministerio de Finanzas, cuando exigieron que se aumentara inmediatamente la transferencia de fondos a las regiones.

«En realidad me gustaría aumentar (TKD). Pero los líderes de arriba todavía tienen dudas sobre esa política. Porque dicen que (los fondos) a menudo se malversan», dijo Purbaya, el lunes 20 de octubre de 2025.

Sin embargo, Purbaya admitió que necesita una base o base sólida para que su partido pueda aumentar los fondos del TKD para estos gobiernos regionales.

Por ello, también pidió a los jefes regionales que mejoren la gobernanza y absorban sus presupuestos más rápidamente, dentro de los próximos 2 trimestres o hasta el primer trimestre de 2026.

«Así que en los próximos dos trimestres veré cómo es (la absorción presupuestaria). Si es bueno, hay pocas desviaciones, estoy seguro de que podemos impulsar la economía más rápidamente. Al final del primer trimestre (2026) antes del segundo trimestre (2026), entonces puedo calcular cuánto dinero puedo agregar para TKD», dijo Purbaya.