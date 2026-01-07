Los recortes de tipos de interés de más de 100 puntos son inevitables en 2026

Jacarta – Gobernador de la Reserva Federal (La Reserva Federal) Esteban Miran evalúa que el banco central de los Estados Unidos (EE.UU.) necesita actuar de forma más agresiva a la hora de recortar tasa de interés en 2026. Enfatizó que al menos la Reserva Federal necesita reducir su tasa de interés de referencia en más de 100 puntos básicos (pb).

Miran considera que la bajada del tipo de interés de referencia está en línea con las presiones inflación acercándose al objetivo de la Reserva Federal del 2 por ciento. Según él, la política monetaria actual todavía se considera demasiado estricta y tiene el potencial de frenar el ritmo de crecimiento económico.

«Creo que este año tendremos que recortar más de 100 puntos básicos. Después de ajustar aspectos extraños como los datos inmobiliarios y los servicios de gestión de carteras, la inflación básica ya está dentro de nuestro rango objetivo», explicó Miran, citado por negocio zorro el miércoles 7 de enero de 2026.

Ilustración de la inversión. Foto : http://pakar-investasi.blogspot.com/

Miran explicó que los datos del sector inmobiliario se consideran extraños porque todavía están orientados hacia atrás, lo que significa que están por detrás de las condiciones actuales del mercado. Explicó que el crecimiento de los alquileres en el mercado real se ha desacelerado anualmente, pero los indicadores oficiales de inflación de la vivienda todavía reflejan un aumento de los costos provocado por la perturbación pospandemia.

También criticó el componente de servicios de gestión de carteras por seguir contribuyendo en gran medida a la inflación, a pesar de que las comisiones cobradas a los inversores tienden a disminuir. Como resultado, la inflación parece más alta que la realidad.

Estos dos indicadores son la base del pensamiento de Miran de que la flexibilización de las políticas es inevitable. Además, las condiciones del mercado laboral están empezando a enfriarse, marcadas por una tasa de desempleo que aumenta lentamente.

Además, Miran advirtió que los errores en la medición de la inflación corren el riesgo de hacer que la política sea demasiado estricta.

El impacto corre el riesgo de obstaculizar el crecimiento económico.

«Las políticas actuales claramente siguen siendo restrictivas y eso está frenando la economía», añadió Miran.

A título informativo, la Reserva Federal ha recortado los tipos de interés tres veces a lo largo de 2026. Con esta medida el tipo de interés de referencia se sitúa entre el 3,50 y el 3,75 por ciento.

Los participantes del mercado esperan que el banco central mantenga las tasas de interés en una reunión programada para finales de este mes.