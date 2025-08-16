Los reclutas más caros solo en el banco, el debut de Jay Idzes en Sassuolo se retrasa

Italia, Viva – Sassuolo Elegió una estrecha victoria por 1-0 sobre Catanzaro en los últimos 32 Copa italiana 2025/26 en el estadio Mapei, viernes 15 de agosto de 2025 Night Wib. Pero el centro de atención del público indonesio está en realidad en el capitán Equipo nacional indonesio, Jay idzesque no han debutado con su nuevo club.

Sassuolo ganó, Idzes se sentó en el banco

A pesar de ser los reclutas más caros de Sassuolo en el mercado de transferencias este verano después de ser traído de Venezia, Jay Idzes no fue revelado por el entrenador Fabio Grosso. El centro de 24 años solo se convirtió en residente del banco durante todo el juego, mientras que otros cuatro jugadores nuevos, Sebastian Walukewicz, Tarik Muharemovic, Ismael Koné e Alieu Fadera, se creía de inmediato que aparecían desde los primeros minutos.

El partido tuvo lugar con el dominio de Sassuolo. Después de que varias oportunidades no se pudieron utilizar, incluida la oportunidad de oro de Armand Lauriente contrarrestada por el portero de Catanzaro, Mirko Pigliacelli, el gol ganador finalmente llegó en el minuto 42. Josh Doig completó con éxito el cebo maduro de Domenico Berardi con una patada de pie izquierdo. El objetivo era el único creado hasta que terminó el juego.

Jay Jay Idzes de Sassuolo Foto : Instagram @sassuolocalcio

Aunque el estado del club de la Serie B, Catanzaro no se rindió tan fácilmente. El ex mediocampista del Liverpool, Alberto Aquilani, amenazó varias veces a través del tiro libre de Gianluca en Chiara y la patada de Andrea Ghion golpeó el poste. Pero el puntaje 1-0 permaneció hasta que sonó el silbato largo.

La oportunidad de debut de Idzes sigue esperando

Esta victoria llevó a Sassuolo a avanzar a los últimos 16 de Coppa Italia, con el potencial de enfrentar al ganador del partido entre COMO 1907 y FC Sudtirol. Es probable que el propio Jay Idzes tenga la oportunidad de hacer su debut oficial en la primera semana de la Serie A contra Napoli (23 de agosto de 2025) o en la próxima ronda de Coppa Italia.

La presencia de Idzes es claramente esperada por los partidarios de Indonesia que dieron grandes esperanzas en sus pasos en la Serie A. Con su condición de capitán del equipo nacional de Indonesia, así como una gran inversión en Sassuolo, el público espera el momento en que finalmente fue revelado por primera vez.