Los rebeldes hutíes de Yemen reclaman un ataque de misiles contra el barco holandés en Gulf of Aden







Yemen`s Hutí Los rebeldes se asignaron a la responsabilidad temprano el miércoles por un ataque esta semana que dejó un buque de carga holandés en llamas y a la deriva en el Golfo de Adén, subrayando el alcance de su armamento y su campaña dirigida a envío sobre la Guerra de Hamas de Israel.

El ataque del lunes en el Minervagracht fue el asalto más grave en meses por los hutíes respaldados por Irán en el Golfo de Aden, que está a cierta distancia del Mar Rojo donde han hundido cuatro embarcaciones desde noviembre de 2023.

Se produjo cuando Israel se involucra en una nueva orientación ofensiva Ciudad de Gaza y los esfuerzos para llegar a un alto el fuego nuevamente cuelgan en el equilibrio. Mientras tanto, el Medio Oriente también permanece nervioso después de que las Naciones Unidas reimpusieron las sanciones a Irán sobre su programa nuclear. Los hutíes amenazaron por separado por «emplear todos los medios e instrumentos disponibles» para atacar a varias empresas petroleras estadounidenses. Los hutíes dispararon un misil de crucero que atacó y golpeó al portavoz militar de Houthi, Brig. Dijo el general Yahya Sari.

Saree acusó a los propietarios del barco, Spliethoff, con sede en Amsterdam, de violar «la prohibición de entrada a los puertos de Palestina ocupada». Inicialmente, el Centro de Información Marítima Conjunta de la Marina de los EE. UU. Dijo que el Minervagracht no tenía vínculos con Israel, pero una nota dijo el Centro « revisando los vínculos de los vínculos para posibles vínculos con Israel. ».

El ataque hirió a dos marineros a bordo del Minervagracht, cuyo equipo de 19 miembros provenía de Filipinas, RusiaSri Lanka y Ucrania. Se vieron obligados a evacuar el barco después de que la huelga infligió daños sustanciales. Spliethoff dijo el miércoles que estaba trabajando con «autoridades internacionales y expertos en rescate para salvaguardar y asegurar el barco». Una fuerza naval europea que operaba en la región, conocida como Operación Aspide, dijo el martes que el Minervagracht estaba en llamas y a la deriva después del rescate de la tripulación.

`Nuevamente nos gustaría expresar nuestra mayor preocupación por el incidente de esta semana, que fue un ataque directo a nuestros inocentes de mar y una violación del derecho de navegación libre ‘, dijo Spliethoff en un comunicado. El Ministerio de Relaciones Exteriores de los Países Bajos dijo por separado el miércoles que buscaría colocar sanciones de la Unión Europea sobre los hutíes sobre el ataque.

«Los hutíes han representado una seria amenaza para la libertad de navegación», dijo el comunicado. «Esto es inaceptable. Sin embargo, algunos de los objetivos del grupo han tenido enlaces tenue o ninguna conexión con Israel.

El ataque Houthi amplía el área de los recientes asaltos de los rebeldes, ya que el último ataque registrado en un buque comercial en el Golfo de Aden antes de que llegara el Minervagracht en agosto de 2024. Sus ataques en los últimos dos años han volcado en el envío en el envío en el envío en el Mar Rojoa través del cual se pasaron alrededor de $ 1 billón de bienes cada año antes de la guerra.

Los hutíes detuvieron sus ataques contra el envío y el propio Israel durante un breve alto el fuego en la guerra. Más tarde se convirtieron en el objetivo de una intensa campaña de una semana de ataques aéreos ordenados por El presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, Antes de declarar que se había alcanzado un alto el fuego con los rebeldes. La campaña Houthi contra el envío mató al menos a ocho marineros y ha visto cuatro barcos hundidos.

Mientras tanto, los Houthis dijeron el miércoles que habían recaudado sanciones contra múltiples compañías petroleras estadounidenses, incluidas Chevron Corp, ConocoPhillips y Exxon Mobil Corp., así como individuos y dos barcos. Los rebeldes en el pasado han emitido tales designaciones antes de lanzar ataques.

Esta historia ha sido obtenida de una alimentación sindicada de terceros, agencias. El medio día no acepta responsabilidad ni responsabilidad por su confiabilidad, confiabilidad, confiabilidad y datos del texto. Mid-Day Management/Mid-Day.com se reserva el derecho único de alterar, eliminar o eliminar (sin previo aviso) el contenido a su absoluta discreción por cualquier motivo





