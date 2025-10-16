¿Los rayones en tu auto te hacen sentir incómodo? Esta es una forma económica y efectiva de deshacerse de él sin tener que ir a un taller de reparación.

VIVA – Casi todos los propietarios móvil debe haber experimentado problemas clásicos, rayones en la carrocería del vehículo. Ya sea por un ligero roce en el estacionamiento, por un atropello de una motocicleta o por un atropello por la rama de un árbol, los rayones embotan la apariencia del automóvil y reducen su valor estético.

Por lo general, para solucionarlo, muchas personas piensan inmediatamente que tienen que ir a un taller de pintura o utilizar un kit de aerógrafo que puede costar hasta millones de rupias. Sin embargo, resulta que hay Cara Barato y eficaz que puedes hacer tú mismo en casa sin necesidad de herramientas profesionales.

VIVA resumido de SlashGear Jueves 16 de octubre de 2025, hay una serie de ingredientes simples como pasta de dientes, bicarbonato de sodio y un compuesto de pulido ligero que se ha demostrado que ayudan a eliminar pequeños rayones en la carrocería del automóvil, siempre que se hagan de manera correcta y cuidadosa.

1. Primero, comprenda el tipo y la profundidad de los rayones.

Antes de iniciar el proceso de reparación, el primer paso que se debe dar es analizar qué tan profundo es el arañazo. Esto es importante para que no elijas el método equivocado, que en realidad puede empeorar el estado de la pintura de tu coche.

Cómo comprobarlo:

– Pasar la uña por el rayón.

– Si la uña no queda atrapada, el rasguño sigue siendo leve y solo golpea capa protector (capa transparente).

– Si la uña se atasca, el arañazo ha penetrado la capa de pintura o incluso el metal y requiere reparación profesional.

Los rayones que solo tocan la capa transparente se pueden eliminar manualmente. Sin embargo, si llega a la capa base o al metal, el color en esa área aparecerá opaco o gris, lo que indica un daño más grave.

2. Utilice pasta de dientes que contenga bicarbonato de sodio.

Uno de los métodos más populares y económicos para eliminar rayones leves es usar pasta de dientes. Sí, este material que se utiliza habitualmente para blanquear los dientes en realidad tiene propiedades abrasivas finas que pueden erosionar la fina capa de capa transparente alrededor del rasguño, haciendo que la superficie de la pintura vuelva a parecer uniforme.

Pasos:

– Lave la zona rayada con agua y jabón y séquela.

– Utilice pasta de dientes que contenga bicarbonato de sodio porque este ingrediente puede ayudar en el proceso de pulido ligero.

– Aplicar pasta de dientes sobre un paño suave de microfibra.