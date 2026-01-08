Los Ravens son golpeados con una toma contundente de los 49ers después del despido de John Harbaugh

El Cuervos de Baltimore Han dejado al entrenador en jefe John Harbaugh, y su reemplazo podría estar en el camino. 49ers de San Francisco cuerpo técnico, al menos un periodista así lo cree.

Baltimore despidió a Harbaugh después de que los Ravens no lograron por poco hacerse con la AFC Norte y un lugar en los playoffs en la Semana 18, pero un gol de campo fallido les impidió hacerlo. Por eso, el equipo ahora está buscando un nuevo entrenador que pueda ayudarles a superar el obstáculo en la AFC.

Con la búsqueda en marcha, Grant Cohn de On SI está instando a los Ravens a considerar al coordinador defensivo de los 49ers, Robert Saleh.

“Solo quiero hacer un pequeño anuncio de servicio público para la buena gente de Baltimore y decirles que la persona que deben contratar es la persona que está aquí en Santa Clara, el coordinador defensivo, Robert Saleh”. Cohn dijo en un video publicado en X el 7 de enero..

«Él encajaría perfectamente en su cultura. Corregiría el error que ustedes cometieron cuando dejaron ir a Mike Macdonald. Eso es duro. No debería haber hecho eso. Lo lamento, ¿verdad? Sería bueno si lo tuvieran de vuelta, pero no pueden. Así que lo mejor sería conseguir a Robert Saleh».

Robert Saleh podría traer a un compañero entrenador de los 49ers

Si bien Saleh es un entrenador defensivo, Cohn cree que el entrenador de los 49ers reuniría un cuerpo ofensivo sólido, que podría incluir un compañero entrenador de los Niners.

«Supongo que podría traer a Klay Kubiak con él como coordinador ofensivo», añadió Cohn. “Ya conoces a los Kubiaks; su padre fue el coordinador ofensivo de los Ravens en 2014, con bastante éxito. Creo que sería mejor para Lamar Jackson: ponerlo debajo del centro, hacerlo rodar hacia la derecha., laminación izquierda, no lectura de zona a los 29 años.

«Parece que ya no está funcionando tan bien. Quiero decir, a menos que quieras que siga tirando de su tendón de la corva, sólo digo que Robert Saleh a los Ravens tiene demasiado sentido».

49ers DC Robert Saleh está en el radar de los equipos para el papel de HC

Ya sean los Ravens u otro equipo, Saleh parece estar en el radar del equipo para un posible puesto de entrenador en jefe. Dianna Russini del Athletic informó el 3 de enero que Saleh estará entre los nombres que el Gigantes de Nueva York y los Tennessee Titans tienen la intención de entrevistarse mientras las dos franquicias comienzan a buscar un nuevo entrenador en jefe.

“…Cada equipo tiene una lista de 10 a 15 candidatos potenciales, aunque no todos se esperan para llegar a la etapa de entrevista», escribió Russini. «Las entrevistas en persona pueden comenzar oficialmente el 19 de enero. Entre los nombres que se espera que se entrevisten para uno o ambos trabajos la próxima semana: Jefes de Kansas City coordinador ofensivo Matt Nagy, Potros de Indianápolis Coordinador defensivo Lou Anarumo y Comandantes de Washington El coordinador ofensivo Kliff Kingsbury.

“Los coordinadores de los equipos de playoffs que también se espera que estén en la mezcla incluyen al coordinador defensivo de los Packers, Jeff Hafley, Rams de Los Ángeles el coordinador defensivo Chris Shula, el coordinador defensivo de los San Francisco 49ers, Robert Saleh, jaguares de jacksonville coordinador defensivo Anthony Campanile y Halcones Marinos de Seattle El coordinador ofensivo Klint Kubiak”.

Queda por ver si Saleh consigue o no un puesto de entrenador en jefe en este ciclo, pero al menos, los equipos lo tienen en su radar ya que parece tener una segunda oportunidad como entrenador en jefe después de un paso infructuoso con el Jets de Nueva York.