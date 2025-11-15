Los Ravens reciben una actualización importante sobre 3 jugadores clave antes del juego de los Browns

Antes de un enfrentamiento fundamental de la Semana 11 con los Browns, rivales de la división, el Cuervos de Baltimore Obtuve algunas actualizaciones cruciales sobre lesiones de tres jugadores importantes. Si bien muchas de las noticias sobre lesiones que los Ravens han recibido recientemente han sido positivas, incluida la actualización sobre el dos veces MVP QB Lamar Jackson, esta vez tres jugadores han sido descartados para el partido del domingo.

Por NFL Mike Garafolo de Network y designaciones oficiales de lesiones de Baltimore, WR Rashad BatemanCB Marlon Humphreyy RB colina de la justicia Todos han sido descartados contra los Browns. Bateman está lidiando con una lesión en el tobillo, mientras que Humphrey tiene un problema en un dedo y Hill, un dedo del pie. Bateman y Humphrey son titulares clave para Baltimore, mientras que Hill juega un papel importante en su ofensiva como corredor de cambio detrás de la estrella RB Derrick Henry. El apoyador reserva Jay Higgins IV también ha sido descartado por una lesión en la rodilla.

Los Ravens son los favoritos contra los Browns, y si ganan, pasarían a 5-5 en la temporada y empatarían a .500 por primera vez desde la Semana 2. Baltimore no ha tenido un récord ganador en todo el año, pero después de un inicio de 1-5, una cuarta victoria consecutiva los vería resurgir como serios contendientes a los playoffs.

El mariscal de campo de los Baltimore Ravens, Lamar Jackson, “a tope” el domingo

Ravens HC John Harbaugh habló con los medios el viernes antes del partido de los Browns y confirmó que Jackson estará «a tope» el domingo a pesar de aparecer en el informe de lesiones esta semana con una lesión en la rodilla. Jackson previamente se perdió tres juegos a principios de esta temporada por un problema en el tendón de la corva, por lo que es bueno ver que no estará limitado contra Cleveland.

La ausencia de Bateman, sin embargo, presiona al resto del cuerpo de receptores de Baltimore para que den un paso al frente. Se le preguntó a Harbaugh sobre su confianza en el resto de la plantilla de los Ravens.

«Sí, me siento bien con los muchachos». dijo Harbaugh en su conferencia de prensa después de la práctica del viernes. “Creo que somos profundos en la posición de receptor. [Devontez Walker] Obviamente sería el próximo hombre en esa área, y estará preparado para ir si ese resulta ser el caso”.

Los Baltimore Ravens están luchando por sus vidas en los playoffs

A pesar de comenzar solo 1-5 este año, los Ravens están solo un juego detrás de los Acereros en la AFC Norte. Con ambos enfrentamientos cara a cara contra Pittsburgh todavía por delante, Baltimore tiene que sentirse bien al controlar su propio destino en los playoffs.

Aun así, su margen de error es reducido y volver a meterse en los playoffs seguirá requiriendo mucha fortaleza mental. Harbaugh habló sobre la importancia de este juego de los Browns y la seriedad con la que lo está tomando su equipo.

«Buena práctica. Un partido muy, muy importante el domingo en Cleveland. Nos estamos preparando para ello, lo estamos deseando. Vamos a intentar dar lo mejor de nosotros», dijo el entrenador de los Ravens.