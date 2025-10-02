Los Ravens firman el veterano de 10 y el esquinero en medio de problemas de lesiones

El Ravens de Baltimore están tomando medidas para abordar su falta de profundidad en la secundaria.

El miércoles, el Cuervos anunció la incorporación del esquinero veterano Paz orwariye a su escuadrón de práctica. Su firma viene como Marlon Humphrey (pantorrilla) y Nate Wiggins (Codo) Continúan lidiando con lesiones.

Oruwariye, de 29 años, está en su séptimo lugar NFL temporada y tiene 10 intercepciones de carrera.

Oruwariye fue un corte de pretemporada de titanes

Oruwariye, una selección de quinta ronda de 2019 de Penn State, pasó el campamento de entrenamiento y la pretemporada con el Titanes de Tennessee pero fue lanzado el 26 de agosto como parte de los cortes finales de la lista. El Titanes Lo volvió a firmar al día siguiente a su equipo de práctica, pero luego lo volvió a publicar antes del comienzo de la Semana 1.

Oruwariye pasó parte de la temporada pasada con el Dallas CowboysGrabando 29 tacleadas, una intercepción y tres pases defendidos en siete juegos (cuatro aperturas).

Pero puede ser mejor recordado para un juego contra el Bengals de Cincinnati en diciembre pasado cuando él amortiguado un despeje bloqueado en el cuarto trimestre, estableciendo a los Bengals para el puntaje de moto en su 27-20 victoria.

De las intercepciones de la carrera 10 de Oruwariye, seis llegaron en 2021 con el Leones de Detroit. Pasó las últimas semanas de esa temporada en la reserva lesionada con una lesión en el pulgar.

Oruwariye también ha tenido períodos con el Gigantes de Nueva York (2023) y Jaguars de Jacksonville (2023) pero no registró ninguna estadística con ninguno de los equipos.

El bajo rendimiento secundario de los Ravens en medio de lesiones

El Cuervos están lidiando con numerosas lesiones mientras reciben el Houston Texans En la Semana 5, busca evitar un inicio de 1-4. Solo en la secundaria, Wiggins, Humphrey y el esquinero Wabe Azie (Arrendas) no practicó el miércoles y están en tendencia en la dirección equivocada. All-Pro Safety Kyle Hamilton (ingle) era limitado.

Tackle defensivo All-Pro Namdi mafexadite (cuello) y extremo defensivo Broderick Washington (tobillo) ya se han perdido ante IR.

Agrégalo todo, y la defensa de los Ravens ha sido un caparazón de sí mismo. Baltimore ocupa el último lugar en el NFL En los puntos permitidos (33.3 por juego), el segundo a la pasado en yardas permitió (406.8 por juego) y 25 en yardas por juego (5.7).

A pesar de eso, el entrenador en jefe John Harbaugh cree que los problemas se solucionarán.

«Tengo confianza en todos nuestros muchachos, incluido (coordinador defensivo) Zach (ORR), nuestros jugadores, nuestros entrenadores», dijo Harbaugh el lunes, a través del Sol de Baltimore. «Veo cómo funcionan. Veo cómo bien entran. Estoy en las reuniones, veo las reuniones, conozco los esquemas que estamos corriendo. Sé la solidez de lo que estamos haciendo. Entiendo a qué nos enfrentamos de semana a semana y juego para jugar, incluso, en este juego».