Los Ravens entrenan al esquinero veterano en medio de preocupaciones sobre lesiones

El Cuervos de Baltimore no están exactamente en una buena posición de cara a la Semana 6 de la campaña 2025 de la NFL. El equipo no sólo tiene un récord de 1-4, sino que también lidiando con una serie de lesiones que les están haciendo cada vez más difícil volver a la normalidad, siendo la más aplastante del grupo la lesión en el tendón de la corva que parece que los mantendrá mariscal de campo Lamar Jackson fuera del campo nuevamente para el próximo partido del equipo.

Mientras los jugadores siguen cayendo como moscas, la directiva ha estado luchando para completar su plantilla. La secundaria de los Ravens también se ha visto muy afectada por el virus de las lesiones, por lo que el viernes eso llevó al equipo a hacer un movimiento interesante que involucra al ex Gigantes de Nueva York El esquinero Tre Hawkins, quien también se recuperó recientemente de una lesión en el tendón de la corva.

Los Ravens traen a Tre Hawkins para hacer ejercicio

La secundaria de Baltimore ha luchado por mantenerse a flote en las últimas semanas debido a todas las lesiones que enfrenta. Tanto Chidobe Awuzie como Marlon Humphrey están golpeados, y un par de opciones de profundidad, Bilhal Kone y Robert Longerbeam, están en la reserva de lesionados. Como safety, Kyle Hamilton también ha perdido tiempo, aunque no figura en el informe de lesiones de cara a la Semana 6.

Dado que Awuzie y Humphrey podrían perderse el próximo partido del equipo contra Los Angeles Rams, eso llevó a la gerencia a echar un vistazo a Hawkins. Hawkins, ex selección de sexta ronda del Draft de la NFL de 2023, pasó las dos primeras temporadas de su carrera con los Giants. Jugó en los 17 partidos del equipo como novato, acumulando 35 tacleadas y un pase desviado durante su estancia en el campo.

Nate Wiggins ha seguido defendiendo a los Ravens, pero los muchachos detrás de Awuzie y Humphrey en la tabla de profundidad han tenido problemas. Con eso en mente, el equipo trajo a Hawkins para hacer ejercicio el viernes, pero finalmente no firmó un acuerdo, ya que tiene dos entrenamientos próximos en su agenda.

«Los Ravens entrenaron hoy al esquinero veterano de la NFL, Tre Hawkins, según una fuente de la liga», informó Aaron Wilson de KPRC 2 Houston en una publicación en X. «Dos entrenamientos más después de una lesión en el tendón de la corva en el campamento. La ex selección del draft de los Giants jugó 20 juegos, registró 45 tacleadas y una intercepción. Interesan a los 49ers, Lions, Dolphins, Colts por fuente».

Los Ravens esperan volver a la columna de victorias en la semana 6

Independientemente de lo que Hawkins termine haciendo, los Ravens no lo tendrán a su disposición en la Semana 6, por lo que tendrán que descubrir cómo reconstruir su secundaria si Awuzie y Humphrey no pueden jugar. Jaire Alexander, TJ Tampa y Keyon Martin han participado en más jugadas durante sus ausencias, pero no han sido particularmente efectivos, razón por la cual el equipo está mirando a Hawkins.

Baltimore enfrentará un duro enfrentamiento contra Los Ángeles en la Semana 6, y la inminente ausencia de Jackson hará que obtener una victoria sea aún más difícil. Los 49ers de San Francisco demostraron la semana pasada que los Rams son vulnerables, pero los Ravens mostraron muy pocas señales de vida en su derrota aplastante ante los Houston Texans la semana pasada. El inicio de este juego está programado para la 1 pm ET, y el equipo seguirá de cerca a Hawkins para ver con qué equipo termina aterrizando.