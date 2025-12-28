Los Ravens depositan sus esperanzas en los playoffs en el mariscal de campo novato de los Browns, Shedeur Sanders

El Cuervos de Baltimore mantener viva su temporada se ha reducido a que pongan todas sus esperanzas y sueños de playoffs en… el marrones de cleveland y mariscal de campo novato Shedeur Sanders.

Lo creas o no, el felpudo de la AFC Norte y su mariscal de campo novato jugaron con todo su cuerpo hoy y vencieron al Acereros de Pittsburgh y lograr una victoria inesperada es la única manera de que los Ravens consigan un juego en el que el ganador se lo lleva todo contra los Steelers en la Semana 18.

Eso sólo se produce después de que los Ravens lograron su propia sorpresa, derrotando a los Empacadores de Green Bay42-24, el sábado por la noche en la Semana 17 detrás de una noche virtuosa del corredor Henry Derrickquien anotó 4 touchdowns.

Ahora, sin embargo, todo depende de Sanders y los Browns, quienes tienen marca de 3-12 de cara a su juego en casa contra los Steelers de 9-6 con los Ravens de bajo rendimiento con marca de 8-8 en general.

El mariscal de campo de los Ravens, Tyler Huntley, quien fue titular contra los Packers en lugar de Lamar JacksonEn realidad, fue compañero de equipo de Sanders en los Browns durante el campo de entrenamiento y dijo que intentaría comunicarse con el novato luego de su victoria sobre los Packers.

«Estoy tratando de salir de aquí para poder llamar a Shedeur muy rápido». Huntley dijo. «Solo dile que se asegure de hacerlo».

Sanders lleva a los Browns a ganar: no apuesten por ello

Si el 2025 NFL La temporada regular nos ha enseñado algo, es que los Browns no son el equipo en el que quieres apostar dinero si apuestas en algo relacionado con la NFL, que no sea el corredor de ventaja. Myles Garrett conseguir sacos.

Sanders, quien es el tercer mariscal de campo titular de Cleveland esta temporada después Joe Flaco y Dillon GabrielDe hecho, ha mostrado cierta promesa como novato y está haciendo su sexta apertura en la NFL.

Si bien Sanders tiene marca de 1-4 en sus primeras cinco aperturas, eso incluye un par de derrotas por 1 anotación, incluso cuando lanzó para 364 yardas en una derrota por 31-29 ante los Titanes de Tennessee en la semana 14.

Sanders vio su Primeras jugadas de la NFL contra los Ravens en alivio de un Gabriel lesionado en el último cuarto de una derrota 23-16 en la Semana 11.

En la primera jugada de su primera serie ofensiva, Sanders fue capturado para una pérdida de 11 yardas por el safety All-Pro de los Ravens. kyle hamilton¿Quién hizo Sanders? celebración de la marca registrada “Perfect Timing” después del saqueo. Esa serie terminó con un despeje.

La segunda serie de Sanders terminó con una intercepción del cornerback de Baltimore Nat Wiggins. Su tercera serie terminó con otra captura, después de que Hamilton dejara caer una intercepción a quemarropa, y esta vez para una pérdida de 14 yardas en tercera y seis en territorio de Cleveland.

Extraño giro en la trama entre Shedeur y Ravens

Adam Schefter de ESPN informó apenas unas horas antes del marrones viajar para enfrentar el cuervos En la Semana 2, Sanders les dijo a los Ravens que no lo eligieran en la quinta ronda del draft de la NFL de 2025.

Un sorprendente giro en el día del draft llevó a Shedeur Sanders terminando con el marrones”, escribió Schefter en su cuenta oficial de X el 14 de septiembre. cuervos planeado tomar Shedeur Sanders en el quinto asalto, pero antes de que Baltimore pudiera entregar la tarjeta, la ex estrella de Colorado hizo saber que no quería ser el suplente de Jackson.