Los Ravens anuncian la decisión oficial sobre el QB Lamar Jackson para el juego de los Rams

El mariscal de campo tres veces Jugador Más Valioso, Lamar Jackson, se perderá su segundo partido consecutivo el domingo.

El Cuervos de Baltimore descartó a Jackson fuera de acción el viernes para su partido en casa contra el Rams de Los Ángeles en el M&T Bank Stadium con la misma lesión en el tendón de la corva que le costó la salida de la semana pasada.

Se espera que Cooper Rush sea el interlocutor de los Ravens por segunda semana consecutiva. Rush completó 14 de 20 para 179 yardas con tres intercepciones en la derrota de Baltimore por 44-10 ante los Tejanos de Houston el domingo.

Los Ravens (1-4), que han ganado la división dos años consecutivos, han perdido tres juegos consecutivos y están empatados con los Cleveland Browns en el último lugar de la AFC Norte. Están a 2,5 partidos del primer puesto Acereros de Pittsburgh.

Lamar Jackson está fuera para el juego de la Semana 6 de Baltimore contra los Rams

Jackson sufrió la lesión en el tendón de la corva en la derrota de la Semana 4 de Baltimore ante los Jefes de Kansas Cityagregando un nivel de insulto a la herida de su lento comienzo.

Jackson, dos veces Jugador Más Valioso de la NFL por AP y que también ganó el Jugador Más Valioso de la Asociación de Escritores de Fútbol Profesional en temporadas consecutivas, tuvo otro comienzo sobresaliente a pesar de su récord personal de 1-3.

Rush, quien históricamente ha sido suplente y representó a Dak Prescott como miembro de los Dallas Cowboys, lució terrible contra la reactivada defensa de los Texans el domingo. Aún así, Rush ha realizado las repeticiones número uno durante toda la semana, ya que era poco probable que Jackson jugara por segunda semana consecutiva.

«Tenemos que ser más eficientes, especialmente en el primer y segundo intento, y conseguir terceros intentos más manejables», dijo Rush a The Athletic. «Pudimos convertir algunos más largos, pero son difíciles, son raros. Simplemente más eficiencia, en general, para ponernos en marcha».

Los Ravens tendrán su descanso en la Semana 7 y su calendario se vuelve más favorable en la segunda mitad. Después del descanso, Baltimore jugará el osos de chicago, delfines de miami, Vikingos de Minnesota, marrones de clevelandJets de Nueva York y Bengals de Cincinnati en sus seis juegos fuera del descanso, cuando presumiblemente Jackson regresará.

Aún así, Baltimore no va a despejar su juego esta semana.

«Siento que si alguien extraña a su mariscal de campo titular en cualquier equipo, será una semana desafiante», dijo el miércoles el receptor abierto de los Ravens, Zay Flowers, según The Athletic. «Creemos en Coop y creemos en lo que tenemos. Creemos en nuestro equipo, así que creo que estaremos bien».

Los backs defensivos de los Ravens regresarán

Los Ravens fueron atacados durante más de 400 yardas por CJ Stroud y la ofensiva de los Texans, lo que los llevó a adquirir múltiples backs defensivos esta semana – incluido El controvertido safety ganador del Super Bowl, CJ Gardner-Johnson.

Sin embargo, los Ravens obtendrán el alivio que tanto necesitan en su secundaria. Marlon Humphrey (pantorrilla) y el safety Kyle Hamilton (ingle) participaron cada uno en la práctica del viernes y se espera que jueguen contra los Rams.

Los Ravens están últimos en la NFL en puntos en contra por juego (35,4) y 31º en la NFL en defensa total. Sin embargo, Humphrey y Hamilton están entre los mejores en su posición, y cada uno sería muy necesario contra los Rams, quienes promedian casi 25 puntos por juego y les encanta lanzar el balón con Matthew Stafford, especialmente con los receptores estelares Puka Nacua y Davante Adams.