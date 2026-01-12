Los rastros digitales del ex Ibrahim Risyad se vuelven virales y se pelean con una cuenta anónima supuestamente Salshabilla Adriani

Jacarta – El mundo de las redes sociales de La vieja conversación volvió a ser el centro de atención después de que varias cuentas anónimas la volvieran a cargar, lo que generó especulaciones generalizadas entre los internautas.

Inicialmente, la cuenta @tru volvió a compartir una captura de pantalla de un comentario de la cuenta anónima @ikanikanan11 escrito en la carga de Mici en agosto de 2023. Desplázate para saber más, ¡vamos!

«ESTOY MIRANDO AH CHHUAKSSS», comentó la cuenta @ikanikanan11 en agosto de 2023, citada el lunes 12 de enero de 2026.

Al parecer, Mici respondió directamente a este breve comentario en tono sarcástico. Indicó que sabía quién era la figura detrás de la cuenta anónima.

«@ikanikanan11, deberías agradecerme, porque decidí que al final podía compartir el bono, solo me quedé callado :))) intenta soltarlo, pobrecita», respondió Mici.

La conversación volvió a ser tema de discusión después de que otra cuenta, @purp, subiera capturas de pantalla adicionales que mostraban la declaración de Mici sobre la identidad del propietario de la cuenta anónima. En la carga, Mici afirmó haber asegurado una serie de datos antes de que se bloqueara la cuenta.

«Antes de que su IG @ikanikanan11 fuera privado, había capturado lo siguiente de solo 2 personas en pares, también tenía los datos JAJAJA, no solo él, sino que había varias cuentas incluyendo ‘ikandilaut’ y varios grupos más», escribió Mici.

La cosa no quedó ahí, Mici también respondió a las acusaciones indirectas dirigidas contra ella hasta el momento.

«Sí, no es de extrañar, es realmente malo para mí sin ninguna razón. НЕНЕНЕ (2, ¿realmente lo siento? ¿Quién es el que hace el escándalo? No puedo soportarlo, solo tómalo~ por qué da la impresión de que se está peleando por eso», enfatizó.

La multitud aumentó después de que la cuenta @oh_c también compartiera otra captura de pantalla que mostraba comentarios satíricos de la cuenta @ikanikanan11.

«Hoy sí, sí, pero no todas las veces, bhimuh también deja de seguir, la comunidad ocupa h3h3», comentó el líder de la cuenta ngali’an11.

La serie de capturas de pantalla provocó grandes especulaciones entre los internautas. Muchos sospechan que la cuenta anónima @ikanikanan11 es su segunda cuenta. Salshabilla Adriani. Esta acusación fue ampliamente discutida en la columna de comentarios.