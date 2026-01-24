Los Rangers no trasladarán a estos jugadores, revela una fuente

El Nueva York Los guardabosques están oficialmente abiertos al público. Sin embargo, desde La Carta 2.0 nada ha llegado a buen puerto. Tiene sentido que los cambios no se produzcan de inmediato. En cambio, los movimientos se producirían gradualmente.

Parte de ese cambio gradual ha sido la evaluación del gerente general Chris Drury sobre la moral actual del equipo. Como informó Pierre LeBrun de The Athletic, esa evaluación ha incluido reuniones de Drury con sus jugadores veteranos.

En particular, Drury se reunió el viernes con jugadores que tenían cláusulas completas de no intercambio. Los jugadores en cuestión incluyen al capitán JT Miller, Vladislav Gavrikov, Igor Shesterkin, Adam Fox y Mika Zibanejad. Como afirmó LeBrun, ninguno de los jugadores antes mencionados expresó su voluntad de renunciar a sus cláusulas.

Eso no es bueno para el guardabosques y para cualquier club que esté interesado en estos jugadores. Zibanejad ha sido parte de los rumores comerciales desde hace bastante tiempo. Mientras tanto, Adam Fox podría cobrar el rescate de un rey. Shesterkin podría convertirse en el comercio del siglo.

Sin embargo, ninguno de esos jugadores llegará al mercado en el corto plazo. Esa situación significa que los Rangers tendrán que trabajar en la inminente reestructuración en torno a su actual núcleo de veteranos. Por eso parece que la reestructuración en Broadway no será tan amplia como algunos observadores podrían haber creído.

Los Rangers tienen claro el destino de Panarin

El otro jugador que tiene una cláusula de no cambio total es el inminente UFA Artemi Panarin. El destino de Panarin quedó claro. cuando el equipo anunció que no le ofrecería una extensión.

Como reiteró LeBrun, los Rangers buscarán realizar un intercambio que sea favorable para la estrella de 34 años. En cuanto a dónde podría aterrizar Panarin, eso es una discusión para otro día. Los sospechosos habituales han sido parte de la conversación, pero parece que Colorado Avalanche, de todos los equipos, podría ser uno de los favoritos para The Breadman.

Sea como fuere, el destino de Panarin está claro. No regresará a Nueva York la próxima temporada. Es por eso que maximizar el retorno de este intercambio será crucial para ayudar a los Rangers a recuperar piezas para avanzar en su reestructuración.

Miller dispuesto a jugar con la Retool

Otra nota interesante es la disposición de Miller a hundirse con el barco, como haría cualquier buen capitán. LeBrun escribió que Miller está listo para permanecer en el club durante toda la renovación.

Eso tiene sentido considerando que Miller es una adquisición relativamente nueva para el equipo. El pívot veterano se unió al club luego de un intercambio a mitad de temporada con los Vancouver Canucks el año pasado.

Los Rangers nombraron a Miller su capitán al comienzo de esta temporada, mostrando su compromiso a largo plazo. Es por eso que parecería inverosímil que Miller estuviera excluido en este momento.

Vale la pena señalar que un intercambio no es imposible. Los Rangers podrían recibir una oferta que no podrán rechazar por Miller. Es posible que una situación así no esté en el horizonte en el corto plazo. En todo caso, los Rangers pueden aprovechar el liderazgo de Miller en el futuro.

El jugador de 32 años tiene contrato hasta 2030. Sin embargo, su cláusula completa de no cambio se transforma en una lista de 15 no cambios antes de la temporada 2027-28. Quizás cambiar a Miller podría volverse más plausible en ese momento.