Los Rams reciben malas noticias sobre Puka Nacua en medio de los comentarios de Sean McVay

Las cosas simplemente pasaron de ser inciertas a decididamente desafortunadas para el Rams de Los Ángeles y receptor abierto de Pro Bowl y Novato Ofensivo del Año 2023, Puka Nacuá.

El carneros Se espera que Nacua no pueda contar con Nacua la próxima semana en Londres contra el jaguares de jacksonvilley posiblemente más, debido a una lesión en el tobillo que sufrió en la Semana 6 contra el Cuervos de Baltimore.

También es posible que se pierda aún más tiempo, según un nuevo informe interno.

Se espera que Puka Nacua se pierda el partido de Rams vs Jaguars en Londres

Nacua culminó el triunfo sobre el cuervos con una línea 2-28-0. Se lesionó en un posible agarre de touchdown, alcanzando su tobillo después de asegurarse cuervos esquinero Marlon Humphrey no lo interceptó.

Los entrenadores del equipo ayudaron a Nacua a regresar al vestuario después. Señaló que estaba bien saliendo del descanso y volvió al partido en la segunda parte.

Nacua no atrapó ningún pase tras el descanso.

“#Rams WR Puka NacuáEl líder de la NFL en recepciones, sufrió un esguince de tobillo que probablemente le hará perder tiempo, según @MikeGarafolo y yo”, Ian Rapoport de NFL Network informó el X el 13 de octubre.

«Tendría sentido que Nacua esté fuera la próxima semana contra los #Jaguars, entonces LAR tiene un descanso para reagruparse y evaluar».

Sin embargo, el entrenador en jefe de los Rams Sean Mc Vay ofreció una perspectiva más optimista.

Según Sarah Barshop de ESPNMcVay dijo que Nacua “se sintió bastante bien hoy” y que estaban “animados” por los exámenes médicos que debía recibir. McVay calificó a Nacua como “el día a día” con su lesión de tobillo.

El carneros podría adoptar un enfoque cauteloso porque el “estilo de juego, la forma y la naturaleza en la que juega, eso es algo que influye en esto”. por barshop.

Nacua tiene 54 recepciones para 616 yardas y 2 touchdowns esta temporada para el carneros.

Rams HC Sean McVay señaló incertidumbre en torno a Puka Nacua

Nacua no ofreció muchas pistas sobre su estado después de la victoria cuando se le acercó en el vestuario de los Rams.

“Puka Nacua estaba en el carneros vestuario después del partido, pero se negó a ser entrevistado”, Nate Atkins del Athletic publicado en X el 12 de octubre. “Veremos cómo transcurre la semana aquí en Baltimore para ver si puede jugar contra el jaguares el domingo próximo.»

entrenador en jefe de los carneros Sean Mc Vay Dijo que era demasiado pronto para saber el estado de Nacua.

“¿Crees que sé todas esas cosas ahora mismo?” una sonrisa McVay dijo a los periodistas postjuego. «Vamos. Eres mejor que eso».

Perder a Nacua, que se perdió seis partidos la temporada pasada, sería un duro golpe para el carneros. Tuvo al menos ocho recepciones y 85 yardas en cada uno de los primeros cinco juegos de los Rams. Además, su presencia abre oportunidades para sus compañeros.

Juego tranquilo de los carneros ‘descombobulados’ de Puka Nacua

Con Nacua cojeando y la ofensiva lenta, el carneros obtuvo un gran esfuerzo de su defensa en la victoria por 17-3 contra un equipo devastado por las lesiones y oprimido. cuervos equipo. Atkins señaló que Los Ángeles tuvo suerte por una actuación tan impactante desde ese lado del balón.

«La defensa realmente tomó el control del juego y tuvo que hacerlo. Porque en la ofensiva, Puka Nacuá Me lastimé” Atkins dijo durante un video recapitulativo posterior al juego. en X. «Solo terminó teniendo dos recepciones para 28 yardas. No es lo que estamos acostumbrados a ver. Y desconcertó un poco a este equipo, donde Davante Adams No lo tuve del todo hoy. Mateo StaffordNo fue exactamente su mejor día, pero lo sacaron.

«Aún así, este equipo tiene que limpiar algunas cosas, concretamente en los equipos especiales. Fue una actuación realmente mala para ese grupo. Y tienen suerte de que hoy no les haya costado».

Puka Nacua Mejor Ángulo – Lesión en el “pie”. Los dedos de los pies se golpean directamente contra el césped. Preocupación por hematomas óseos>fractura>lesión de ligamentos. Depende obviamente de la gravedad del traumatismo. El impacto aún podría causar un esguince en la parte media del pie, pero es de esperar que no. Afortunadamente, ya no me preocupa HA o Peroné. https://t.co/PU5GFflaFt pic.twitter.com/hpE8P7vqhl — Jeff Mueller, PT, DPT (@jmthrivept) 12 de octubre de 2025

Tanto Adams como Stafford tendrían que ser aún más astutos para carneros si Nacua es obligada a sentarse.