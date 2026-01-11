Los Rams reciben información actualizada sobre Matthew Stafford después de avanzar en los playoffs

El Rams de Los Ángeles esperará noticias oficiales sobre el dedo del mariscal de campo Matthew Stafford, particularmente después de sus sinceros comentarios sobre la lesión que sufrió en el Wild Card contra el panteras de carolina.

Stafford tuvo otro día histórico, superándose una pausa a mitad del juego para llevar a los Rams a una victoria y avanzar a la Ronda Divisional de los playoffs.

Aún así, su estatus seguirá siendo una fuente de intriga hasta que se tome una decisión final.

Matthew Stafford se sincera sobre su lesión

Stafford completó 24 de 42 pases para 304 yardas, 3 touchdowns y 1 intercepción en la victoria de los Rams por 34-31. Pero estaba visiblemente conmocionado después de golpearse la mano en la primera mitad y volver a golpearla en la segunda.

El entrenador en jefe de los Rams, Sean McVay, señaló que Stafford pudo lanzar una buena pelota en la siguiente jugada, pero se lo remitió al tres veces Pro Bowler.

Stafford notó que pudo terminar el juego, pero también que la adrenalina influyó.

«Sí, tengo un dedo doblado hacia atrás» Stafford dijo a los periodistas postjuego. «Lo vieron en la televisión en la banca o lo que sea. Obviamente, no sabía exactamente lo que había sucedido. No fue agradable. No fue grandioso. Veremos qué es. Obviamente pude terminar el juego y lanzarlo decentemente. Una vez que se rompe el balón, la adrenalina es bastante buena. Así que, con suerte, seguiremos así».

La inexactitud de Stafford luego de un buen comienzo llamó la atención, con el ex QB de la NFL Daniel Daniel entre los que deben opinar.

«El dedo de Matthew Stafford le está lastimando más de lo que sabemos… cambió completamente el juego». Daniel publicado durante el juego. «Es su dedo índice derecho, que es el último dedo que deja el balón como QB… casi imposible controlar hacia dónde va el balón».

Sin embargo, el ex de Stafford Leones de Detroit compañero de equipo tate dorado dijo que el QB de los Rams es “diferente”.

«Una vez, Stafford se estropeó un dedo de la mano que lanzaba. Lo revisé como ‘¿estás bien?'» Tate publicado en X el 10 de enero. «Dijo, ‘hermano, soy heterosexual… tengo otros nueve dedos'».

Los Rams se enfrentarán al Osos de chicago o el Halcones Marinos de Seattle en la Ronda Divisional, dependiendo del ganador del último juego de comodines de la NFC entre los Águilas de Filadelfia y los 49ers de San Francisco.

Matthew Stafford hace una fuerte declaración después de la victoria

McVay elogió a Stafford, señalando que el mariscal de campo estaba «en total control» e hizo «cosas tipo MVP» en las posesiones finales de los Rams para llevarlos de regreso a la victoria, y agregó que estuvo «sobresaliente» al final del juego. McVay dijo que el «liderazgo» de Stafford era «la razón por la que estamos avanzando».

Stafford dijo: «Para eso trabajas».

«Pasas todas estas horas de tu vida siendo un niño en el patio trasero, lanzando la pelota y diciendo: ‘Está bien, esta es la situación. Tenemos que lograr que suceda’. Y luego, llegar a hacerlo a lo largo de mi carrera futbolística. Y en una oportunidad como esta noche, caminé detrás de Tae. [Davante Adams] Al salir y pensé, durante el último viaje, olvidé lo que le dije. Pero yo estaba como, ‘Vamos a atrapar a estos tipos, vamos a recuperar a este, hombre’. Vamos.

«Me encantan esas situaciones. Vivo para hacerlo. Es genial hacerlo en la carretera también. Hoy hay un público bastante agradable. Así que lo aceptaremos».

Adams confirmó que eran los "corazones" de los Panthers que Stafford quería que los Rams arrebataran.