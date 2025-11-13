Los Rams reciben buenas noticias sobre Davante Adams antes del partido de los Seahawks

El Rams de Los Ángeles Ya han tenido que prescindir de uno de sus mejores receptores esta temporada, y siguen sin una de sus principales opciones complementarias. Sin embargo, los Rams pueden dar un suspiro de alivio por el veterano All-Pro. Davante Adams.

Además, el seis veces Pro Bowler le dio la buena noticia al entrenador en jefe de los Rams. Sean Mc Vay sí mismo.

Fue un comienzo alentador para una gran semana para los Rams, que enfrentan al Halcones Marinos de Seattle.

Sean McVay transmite buenas noticias de Davante Adams

Adams sufrió una lesión oblicua en la Semana 10 contra el 49ers de San Franciscopero McVay dijo que espera que Adams juegue en la Semana 11 en casa contra otro de sus rivales de la NFC Oeste, los Seahawks.

Eso es porque Adams lo dijo.

«Sí, sí» McVay dijo a los periodistas el 12 de noviembre. «Eso es lo que me dice. Se siente bien. Por eso confío en el hombre. Estará listo».

McVay dijo después del partido que creía que Adams podría haber regresado después de salir temprano. Pero con el juego en la mano, los Rams pecaron de cautelosos con Adams, al igual que lo hicieron con Puka Nacuá cuando se lesionó contra el Cuervos de Baltimore en la Semana 6.

Lo siniestro de esto es que Nacua se perdió la Semana 7 contra el jaguares de jacksonville.

«Veremos cómo se siente la próxima semana» Adams dijo a los periodistas después del juego. de la lesión “mordazante”. «Es como el área oblicua de mi lado, lo que sea. No soy muy bueno en anatomía, biología y todo eso. Así que no quiero etiquetarlo mal, pero lo que sea que esté en este lado debajo de mis costillas. Situación muscular. Algo así».

Davante Adams continúa subiendo de rango

Adams pasó al octavo lugar en la lista de TD de todos los tiempos en recepción en la Semana 9 contra el Santos de Nueva Orleansy subió otra lista en la Semana 10, obteniendo más reconocimiento de la organización por sus esfuerzos.

“En la semana 10, Davante Adams falleció Brandon Marshall (12,351) en yardas recibidas en su carrera y pasó al puesto 26 de todos los tiempos”, Los Angeles Rams PR publicado en X el 12 de noviembre.

McVay elogió efusivamente a Adams después del partido.

«Puedo decirles lo agradecido que estoy de trabajar con él. Y lo inteligente y especial que es como ser humano, ante todo. Y, obviamente, se siente bien. Hemos visto la relación entre él y Mateo [Stafford] realmente empieza a cobrar vida”. McVay dijo después del juego el 9 de noviembre.

«Creo que realmente está jugando como su mejor pelota. Está mejorando cada vez más. Es como un buen vino; simplemente mejora con la edad. Pero lo amamos. Me encanta estar cerca de él. Amo todo lo que representa, y es un gran jugador para nuestro equipo de fútbol».

Davante Adams puede continuar la tendencia contra los Seahawks

Adams ingresa a la Semana 11 con los Rams a uno menos de 1,000 recepciones en su carrera. Eso unirá a Adams con Acereros de Pittsburgh ícono y compañero receptor Hines Ward para el día 16 lista de recepciones de todos los tiempos.

Le faltan cuatro recepciones de touchdown para empatar antonio puertas por el séptimo lugar en esa lista.

Adams tiene un juego de 3 touchdowns esta temporada, atrapando cinco pases para 35 yardas en la victoria de los Rams sobre los Jaguars en Londres en la Semana 7.