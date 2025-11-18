Los Rams firman a los ex cardenales ‘cargados’ OLB Jesse Luketa a la lista

El Rams de Los Ángeles están libres el martes, pero la directiva se mantuvo activa, reforzando la defensa del equipo con Jesse Lucas. Luketa confirmó la noticia compartiendo el informe que apareció en las redes sociales.

Luketa, un apoyador con quien el equipo está familiarizado, agrega profundidad a un grupo sólido.

Los Rams salieron de la Semana 11 en el segundo lugar en defensa anotadora y en el puesto 13 en general en ese lado del balón esta temporada.

El ex LB de los Cardinals se une a los Rams

Antes de unirse a los Rams, Luketa pasó tres temporadas con uno de sus rivales de la NFC Oeste, el Cardenales de Arizona. Los Cardinals seleccionaron a Luketa en la séptima ronda con la selección general número 256 del draft de 2022.

«Fuentes: el ex #Cardinals OLB Jesse Luketa firma hoy con los #Rams», Jordan Schultz de Fox Sports informó en X el 18 de noviembre. «El ex destacado de Penn State registró tres capturas y un balón suelto forzado en 10 juegos la temporada pasada. Está completamente sano después de recuperarse de una lesión en el muslo que puso fin a la temporada».

Luketa se une a los Rams con 35 tacleadas totales, 3.0 capturas y 1 balón suelto forzado en 31 partidos jugados en su carrera. Fue titular en dos de esos juegos.

Luketa, de 6 pies 3 pulgadas y 250 libras más, era visto más como un atleta que como un corredor refinado.

«Luketa, un atleta cargado de energía, tiene un comportamiento agresivo en el campo con velocidad de persecución e instintos de remate. Aunque tiene algunos rasgos de interpolación y hábitos frenéticos, por lo general reproduce sonido de tarea para llenar/derramar y crear retroceso en el contacto». El danés Brugler del Athletic escribió en abril de 2022, clasificando al nuevo defensor de los Rams como el 152º mejor prospecto de su clase.

«Luketa no tiene una gran sensación como cazamariscales y carece de consistencia en la cobertura, pero es un atleta de buen tamaño y cubre terreno con su motor de persecución activa. Se proyecta como un habitual en las coberturas de equipos especiales y un apoyador híbrido en la sustitución».

El pedigrí preliminar de Luketa no es una indicación verdadera de cómo era visto.

Como ocurre con todas las perspectivas, las opiniones variaron entre los observadores. Sin embargo, no había dudas sobre su capacidad para jugar.

«Jesse Luketa (#40) es el raro prospecto que simultáneamente podría haber sido titular para cualquier defensiva en el país y al mismo tiempo tal vez no ser uno de los primeros 10 apoyadores seleccionados». Brett Kollmann de Underdog publicado el X en abril de 2022.

Los Rams refuerzan el grupo de posición fuerte después de los comentarios de Sean McVay

Antes de incorporar a Luketa, entrenador en jefe de los Rams Sean Mc Vay habló muy bien sobre el actual grupo de cazamariscales y apoyadores externos de los Rams Byron joven y Jared Versoasí como linieros defensivos Brad Fiske y Kobie Turner.

Los Rams tienen la séptima mayor cantidad de capturas en la temporada al ingresar a la Semana 12. Además, ocupan el séptimo lugar en tasa de presión. por referencia de fútbol profesional.

Incluso después de no despedir Halcones Marinos de Seattle jugador de ataque Sam DarnoldMcVay elogió el frente de Los Ángeles.

«Fueron efectivos. Y es por eso que digo que las estadísticas son para perdedores, porque afectaron e influyeron en el juego de manera enorme. Obviamente, Sam es un gran mariscal de campo, pero se estaba saliendo de su lugar. Pensé que gran parte de la presión que recibimos es lo que llevó a algunas de las decisiones, donde nuestros muchachos terminaron haciendo grandes jugadas para poder conseguir esas cuatro intercepciones a lo largo del día. Realmente orgulloso de ese grupo». McVay dijo a los periodistas posjuego, elogiando también al coordinador defensivo Chris Shula y el personal defensivo.

«No puedo decir lo suficiente sobre el trabajo. Hemos sido excelentes en la zona roja y estoy muy orgulloso de ese grupo. Pero pensé que nuestro frente tuvo un gran impacto en ese juego… incluso si las capturas no necesariamente aparecieron».

Ahora, ese grupo agresivo tiene otro miembro atlético en Luketa, a quien los Shula y los otros entrenadores defensivos de los Rams ahora tienen la tarea de maximizar.

La primera oportunidad de Luketa de vestirse para los Rams es en la Semana 12 contra los Bucaneros de la Bahía de Tampa.