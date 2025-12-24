Los Rams eliminan la selección del Draft de los Ex-Raiders y al creador de juego de la UDFA de la lista

Sean Mc Vay y el Rams de Los Ángeles cambió su lista antes de su enfrentamiento de “Monday Night Football” contra el Halcones de Atlanta en la Semana 17, necesitando volver a la columna de victorias a riesgo de deslizarse más abajo en los peldaños de la NFC.

Sin embargo, en lugar de sumar, los Rams restaron de su grupo.

Ambos jugadores salientes están en el lado defensivo del balón, y sus salidas podrían pintar un panorama revelador sobre el grupo restante de los Rams en su posición.

Los Rams cortan a Alexander Johnson y Christopher Smith II

El Rams anunciados ellos cortaron Cristóbal Smith II en una publicación en X el 23 de diciembre, poniendo fin a su estadía de aproximadamente un mes en la organización. Los Rams inicialmente reclamaron a Smith de los waivers del Asaltantes de Las Vegas en noviembre.

Smith, de 25 años, fue la selección general número 170 del draft de 2023 de los Raiders.

Smith apareció en cuatro juegos con los Rams, registrando sus 65 jugadas en equipos especiales. por referencia de fútbol profesionalpero no logra registrar una estadística. Tiene 10 tacleadas en total en su carrera.

Además de Smith, los Rams también cortaron Alex Johnsonun esquinero que comenzó su carrera como agente libre no reclutado con el Gigantes de Nueva York y también ha pasado tiempo con el Potros de Indianápolis y Titanes de Tennessee.

Johnson, de 25 años, es un producto de UCLA que aún no ha aparecido en un juego de temporada regular.

Los movimientos dejan a los Rams con una vacante en su plantilla de 53 jugadores y otra en su equipo de práctica de 17 jugadores.

Las decisiones son notables, considerando todos los cambios que los Rams han hecho en su secundaria esta temporada, con lesiones en varios titulares que los obligaron a actuar. Podría sugerir que la salud del roster de los Rams está mejorando.

Los Rams tienen opciones de plantilla

La última vez que los Rams decidieron separarse de un par de jugadores fue en la semana 15, cuando cortaron Nick Hampton y Nick Musaeste último del equipo de práctica. ese movimiento allanó el camino para Tutú Atwell en la lista activa de la reserva de lesionados.

Hampton regresó como miembro del equipo de práctica de los Rams.

Esta vez, hay mucha menos claridad sobre a quién podrían estar despejando el camino los Rams. Esperan recuperar a varios jugadores del IR.

Sin embargo, McVay descartado dos de los tres principales candidatos: tackle derecho Rob Havenstein y ala cerrada tyler higbee–el lunes, diciendo que necesitan más tiempo para recuperarse completamente y recuperar el ritmo.

El tercero, seguridad y níquel. Lago QuintínNo se espera que regrese hasta la postemporada.

Hay mucha menos certeza alrededor Roger McCrearyquien también es elegible para salir de IR, como esquinero.

Sean McVay y los Rams se enfrentan a un posible juego de trampa

La próxima prueba de McVay y los Rams es un equipo de los Atlanta Falcons con marca de 6-9 que ya está eliminado de la contienda por la postemporada.

Sin embargo, subestimarlos podría terminar en la tercera derrota decepcionante de los Rams en las últimas cinco semanas. Ya han perdido partidos por un marcador contra el panteras de carolina y Halcones Marinos de Seattle.

Los Falcons tienen marca de 6-1 en casa y han ganado sus dos últimas salidas.

McVay dijo que estaba ansioso por ver cómo respondieron los Rams luego de su derrota ante los Seahawks, y los Falcons ofrecen una prueba formidable de su determinación.