Los Rams brindan noticias sobre Davante Adams en una extensa actualización sobre lesiones

El Rams de Los Ángeles se están preparando para el regreso del ala cerrada Tyler Higbee, pero pueden tener menos suerte con el receptor abierto Davante Adams.

Adams ha sido marginado después de agravar una lesión en el tendón de la corva en la Semana 15 contra el Leones de Detroit. Se quedó fuera de las derrotas de los Rams ante el Halcones Marinos de Seattle en “Thursday Night Football” en la semana 16 y el Halcones de Atlanta en “Monday Night Football” en la semana 17.

Si la primera práctica de la Semana 18 es una indicación, podría ser más de lo mismo en la Semana 18.

Davante Adams obtiene una designación destacada en el informe de lesiones de los Rams

Adams fue uno de varios jugadores de los Rams que recibió actualizaciones notables del entrenador en jefe. Sean Mc Vay. Había mucho de qué ser optimista, incluida la seguridad. Lago Quintín y ala cerrada tyler higbeeel potencial regresa de la reserva de lesionados.

Sin embargo, sigue siendo poco probable que Adams juegue en la Semana 18.

“En cuanto al tipo de práctica proyectada, debido a que acabamos de tener un recorrido, muchachos que serían DNP hoy, Coro Blake, Josh Wallacedavante, Kevin Dodsony luego todos los demás figurarían como limitados. Y Higbee estaba lleno. Comenzó su reloj hoy «. McVay dijo a los periodistas el 31 de diciembre.

“Empezaremos [Lake’s] reloj también. Es solo por el tutorial. Entonces, probablemente… eso será oficial mañana. Ser capaz de sacarlo a la práctica”.

Adams se perdió notablemente tres partidos durante la temporada 2024, en parte debido a una lesión en el tendón de la corva.

También estuvo atravesando una solicitud de intercambio durante el período, que terminó con él pasando del Asaltantes de Las Vegas hacia Jets de Nueva York antes de la fecha límite. Esta vez, la precaución juega un papel en la decisión en torno al seis veces Pro Bowler.

Rams planeando los playoffs

McVay también dijo que dudaba que los Rams fueran titulares como tackle derecho. Rob HavensteinEl reloj. También se mostró pesimista acerca de que Adams estuviera disponible contra el Cardenales de Arizona al final, dijo que el “objetivo” para él y Lake era “estar listos para llegar a los playoffs”.

Si bien Adams ha logrado un progreso alentador, los Rams tienen objetivos más importantes que la Semana 18.

«Lake sería simplemente llevarlo al campo de práctica con la expectativa de que juegue en la primera ronda de los playoffs. Y luego, Davante, simplemente vamos a salir, será capaz de hacer algo individual. Ha estado corriendo y moviéndose bien. No diría que está totalmente fuera del juego, pero es más probable que no juegue», dijo McVay.

«Se trata más bien de asegurarnos de que seamos capaces de obtener [Adams] una carga de trabajo completa. Podrá hacer algunas cosas diferentes en un entorno más controlado. … Pero solo con la posición que juega, poder abrirnos, quiero asegurarnos de que estemos, ya sabes, preparando todo para funcionar y siendo inteligentes con él solo por la posición que juega y el estrés que ese tendón de la corva requiere con algunas de las diferentes cosas que activamos con él”.

Los Rams tienen dos sesiones de práctica más para salir al campo y ver quién Estará o no disponible para la final contra los Cardinals, incluido Adams.