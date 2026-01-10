Los Rams agregan un dúo creador de jugadas mientras los Panthers anuncian la actualización de su plantilla

El Rams de Los Ángeles Tenía que hacer una última serie de movimientos en la plantilla antes de su enfrentamiento comodín contra el panteras de carolina.

Se vuelven hacia un par de caras conocidas.

Éste es un aspecto digno de mención al entrar en el escenario de ganar o irse a casa que es el NFL postemporada. Los Ángeles también perdió ante los Panthers durante la temporada regular de 2025, preparando el escenario para una oportunidad de venganza con un viaje a la Ronda Divisional en juego.

Los Rams agregan 2 jugadores defensivos a la lista del día del juego

El Rams publicados en X el 9 de enero que “Activaron, desde el Equipo de Práctica (Elevación Estándar) OLB Nick HamptonS Tanner Inglés.”

Ambos jugadores han pasado mucho tiempo en el sistema de los Rams. Eso debería facilitarles la intervención si es necesario. Los Rams seguramente esperan no tener que recurrir a equipos especiales o tareas de limpieza en el camino a la siguiente ronda.

Los Rams seleccionaron a Hampton, ubicándolo en el puesto 161 en general en 2023.

Ha jugado 36 partidos en su carrera. Eso incluye 12 durante la temporada regular de 2025. Todas sus apariciones son como reserva.

Hampton ha realizado un viaje indirecto con los Rams. Los carneros renunció al ex destacado estado de los Apalaches principios de diciembre antes traerlo de vuelta como miembro del equipo de práctica una vez que aprobó oficialmente las exenciones.

Ingle, a quien entrenador en jefe de los Rams Sean Mc Vay llamado «misil humano», es un profesional de tercer año.

Ingle, ex agente libre no reclutado, también salió de la lista de 53 hombres de los Rams, del equipo de práctica y de la agencia libre durante la temporada regular. Ingle ha jugado tres partidos esta temporada.

Los Panthers recuperan al Pro Bowler antes del partido de los Rams

Los Rams no son los únicos que piden refuerzos. Los Panthers también agregaron un par de jugadores a su plantilla, aunque no del equipo de práctica. Carolina activó al liniero ofensivo titular Robert Cazar.

«El equipo activó al guardia de Pro Bowl desde la reserva de lesionados el viernes, trayendo de regreso a su ejecutor en la línea ofensiva y a uno de los líderes espirituales del equipo antes del juego de comodines del sábado contra los Rams», Darin Gantt de Panthers.com escribió el 9 de enero. «Hunt ha estado fuera desde que se desgarró el tendón del bíceps en la Semana 2 en Arizona, pero ha practicado las últimas dos semanas para estar listo para esto».

Cabe destacar que los Panthers no activaron la guardia. Chandler Zavala. Él era cuestionable sobre su informe de lesiones pero ha sido descartado.

Los Panthers son sólo uno de los desafíos que enfrentan McVay, Stafford y los Rams.

Los Rams enfrentan una realidad desafiante

Los Rams se enfrentarán a uno de los cinco equipos ante los que perdieron durante la temporada regular. El escenario tampoco ayuda al caso de Los Ángeles.

Ese enfrentamiento de temporada regular también fue en Carolina. Los Rams tuvieron marca de 5-4 como visitantes (7-1 en casa) en 2025, por tercera campaña consecutiva. Stafford, en particular, tiene marca de 22-16 como visitante durante su mandato con los Rams.

Tiene marca de 3-4 contra los Panthers en su carrera y está sin victorias en tres viajes a Carolina.

McVay, Stafford y los Rams podrían necesitar que el lado defensivo de su plantilla tenga un gran desempeño para lograr una victoria el sábado en el primer partido del Wild Card Playoff.