Los Rams agregan a la ex selección del draft de los Raiders y a los ex-Giants DB a la lista

El Rams de Los Ángeles Pasaron buena parte del día del miércoles colocando jugadores en la reserva de lesionados. Sin embargo, los Rams también anunciaron que agregó varios jugadores a su listaincluido el ex Asaltantes de Las Vegas espalda defensiva Chris Smith.

Los Rams están lidiando con varias lesiones en su secundaria y Smith fue una de las dos incorporaciones al grupo.

Los Ángeles también hizo su última llamada a un joven especialista.

Los Rams otorgaron exenciones al ex DB de los Raiders, Chris Smith II

Los Rams recibieron a Smith de las exenciones de los Raiders, quienes lo seleccionaron con la selección general número 170 del draft de 2023. Las Vegas renunció a Smith el martes. Ha registrado 3 tacleadas en total en nueve juegos esta temporada.

Ha visto su papel inclinarse más hacia los equipos especiales a medida que avanzaba su carrera. Smith participó en tres jugadas defensivas en comparación con 156 en equipos especiales para los Raiders esta temporada.

“El nuevo #Rams SAF Chris Smith II fue elegido 4 lugares por delante Warren McClendon Jr.5 puestos por delante David Allen y 7 puestos por delante Puka Nacuá en 2023”, presentador de “Downtown Rams” Jake Ellenbogen publicado en X el 19 de noviembre.

«Claramente a los #Rams les gustó el ex safety procedente de Georgia».

El danés Brugler del Athletic clasificado Smith como el décimo mejor safety en su clase de draft, proyectando un rango de la tercera a la cuarta ronda. Smith tiene 10 paradas combinadas en su carrera.

Los Rams firman al ex-Titans novato UDFA CB Alex Johnson

Los Rams firmaron Alex Johnson a su equipo de práctica. Al igual que Smith, Johnson debería reforzar la secundaria de los Rams. Johnson, un agente libre novato no reclutado en el draft, comenzó la temporada con el Gigantes de Nueva York. Sin embargo, también ha pasado tiempo con el Potros de Indianápolis y Titanes de Tennessee.

NFLLance Zierlein, de .com, proyectó que Johnson sería un agente libre prioritario antes del ciclo del draft.

«Esquinero alto de níquel que podría tener algunas miradas como seguridad suplente. Johnson es un atleta relativamente fluido con buenos números de explosión y velocidad máxima adecuada. Con frecuencia cubre el espacio en hombre o zona». Zierlein escribió el anteproyecto.

«Permite demasiado espacio operativo para los oponentes en su cobertura masculina. No juega con la explosión o los instintos para hacer muchas jugadas con el balón, pero por lo general está en una posición bastante buena para hacer tacleadas rápidas. Hace un buen trabajo jugando con visión y reconocimiento desde la zona, pero está por debajo del promedio en apoyo de carrera. Las características de Johnson le dan la oportunidad de luchar por un lugar en el equipo de práctica».

Con Smith y Johnson, los Rams han brindado profundidad en los puntos donde perdieron. Lago Quintín (codo) y Ahkello Witherspoon (clavícula), respectivamente, a la reserva de lesionados.

Los Rams se vuelven proactivos con Harrison Mevis

El movimiento más obvio de los Rams fue firmar Harrison Mevis a la lista de 53 hombres de su equipo de práctica antes de enfrentar el Bucaneros de la Bahía de Tampa en “Fútbol del domingo por la noche”.

Mevis había sido convocado dos veces desde que firmó con el equipo de práctica de los Rams, lo que significa que el equipo tenía una elevación más a su disposición. Después de eso, los Rams habrían tenido que fichar a Mevis en la plantilla de 53 hombres para utilizarlo en otro partido esta temporada.

En cambio, los Rams se adelantan y toman la decisión inevitable.

Mevis ha acertado 9 de 9 en intentos de puntos extra, pero aún no ha intentado un gol de campo, desde que asumió el cargo de selección de sexta ronda del draft de 2024. joshua karty.