Los Raiders se hacen fuertes con Fernando Mendoza después del título de los 10 grandes

El Asaltantes de Las VegasLa apuesta por Geno Smith no ha dado sus frutos, y existe una posibilidad real de que su paso por el equipo termine después de solo una temporada. Esa situación probablemente empujaría al Plata y Negro nuevamente al mercado de mariscales de campo una vez que llegue esta temporada baja.

Con marca de 2-10, los Raiders tienden a estar entre los tres primeros en 2026. NFL Borrador. En este momento, se encuentran en el número 4, detrás del Titanes de Tennessee, Gigantes de Nueva Yorky Santos de Nueva Orleans. De esos equipos, sólo los Saints parecen dispuestos a buscar un mariscal de campo, lo que significa que serían un competidor por Hoosiers de Indiana El comunicador Fernando Mendoza.

Mendoza e Indiana dieron la sorpresa en el Juego de Campeonato Big 10 contra Estado de Ohioganando el concurso 13-10 el 6 de diciembre. Además, tendrá la oportunidad de aumentar aún más su stock de draft en el College Football Playoff.

Si los Raiders tienen la oportunidad de reclutar a Mendoza en la temporada baja, Daniel Jeremiah de NFL Network compartió su análisis, lo que podría hacer que los fanáticos de los Raiders esperen que el equipo pierda en sus últimos cinco juegos de la temporada para asegurar al joven mariscal de campo.

«Mendoza tiene una combinación realmente agradable de aplomo y capacidad de juego». Jeremías escribió en X. «Ha sido capaz de frenar las cosas en los grandes momentos de este año. Esas características se trasladan muy bien al siguiente nivel. Ese fue un gran juego para que los cazatalentos lo observaran en ambos lados del balón».

Los Raiders tienen la posibilidad de perder todos los juegos que les quedan en el calendario, ya que cuatro de los últimos cinco juegos son contra oponentes en la búsqueda de los playoffs. Sólo el Gigantes son el equipo en su calendario que está fuera de la postemporada.

Es poco probable que Arch Manning deje los Texas Longhorns

Si bien Mendoza podría ser el mejor mariscal de campo de esta clase, podría caer al número 2. Muchos equipos probablemente esperaban Cuernos largos de Texas El comunicador Arch Manning se declarará para el draft de 2026. Sin embargo, parece que regresará a Austin a menos que cambie su mente.

Recientemente, Ted Nguyen de The Athletic compartió el porcentaje que ve Manning declarando para el Draft de la NFL esta temporada baja.

«Yo diría que es menos del cinco por ciento que sale solo porque no lo hace, ya sabes, no necesita salir», dijo Nguyen. en la edición del 5 de diciembre del “Just Win Podcast”. “Él no necesita el dinero, y el dinero NIL es tan bueno ahora para todos estos mariscales de campo que están más dispuestos a permanecer en la escuela.

“Creo que sólo tiene un año de experiencia. Peyton [Manning] y eli [Manning] Estamos hablando con él sobre la importancia de tener algunos juegos en su haber para su desarrollo futuro. Así que no lo veo salir”.

¿Deberían los Raiders utilizar una selección alta sobre Fernando Mendoza?

Dado que se espera que Manning esté fuera del tablero, los Raiders enfrentan una decisión real sobre gastar una selección premium en un mariscal de campo. Mendoza es el siguiente nombre cerca de la cima de muchas listas de draft, pero en una clase con poca profundidad, su valor en ese lugar es objeto de debate. Comentarista de color de la NFL Charles Davis no es convencido él vale ese tipo de inversión.

«No, no lo hago, “ Davis le dijo al presentador de Locked on Raiders, Q Myersquien preguntó si tiene un mariscal de campo que podría llegar a la cima del draft de 2026. “Siento que escuchamos eso todos los años, pero se suponía que este año sería una bonanza particular.

«Y cuando llegó la pretemporada, fue como una gran cantidad de riquezas. Ahora mismo, donde estamos sentados, el chico de Indiana, Mendoza, probablemente esté en la cima de la cadena alimenticia, pero no sé si está en la cima de la cadena alimenticia. Como, ‘Oye, todos tienen que ir a buscarlo entre los cinco primeros’.

«En este momento, mientras estamos sentados aquí y hay un largo camino por recorrer, todo esto podría cambiar, y siempre lo hace… Pero no vamos a ir como estamos aquí hoy. Este no es un día en el que vamos a decir: ‘Oigan, todos los mariscales de campo vayan a ponerse un traje. Van a estar entre los 10 mejores’. ‘ Porque eso no está sucediendo”.