Los Raiders reciben un mensaje de tres palabras después de la actualización de la lesión de Kolton Miller

Las Vegas Raiders El tackle izquierdo Kolton Miller se sometió a pruebas adicionales en el tobillo que dolió durante la derrota de la Semana 4 del equipo ante la Bears de ChicagoY los resultados sugieren que la lesión es más grave que el primer pensamiento.

Según Ian Rapoport de NFL MediaUna resonancia magnética confirmó que Miller tiene un esguince de ataos, mientras que una tomografía computarizada reveló una fractura de línea. Se espera que Miller sea colocado en la reserva lesionada, lo que lo dejaría de lado para al menos los próximos cuatro juegos.

Esta actualización de lesiones no es ideal para un equipo de 1-3 Las Vegas. Sin embargo, ex Asaltantes El apoyador Kirk Morrison no azotó en azúcar sus pensamientos sobre lo que sigue para la plata y el negro ahora que su mejor liniero ofensivo está fuera.

«Siguiente hombre», dijo Morrison (H/T Encerrado en asaltantes). «No lloras por eso, al hombre de alineación. Así es como es esta liga. Oh, el próximo tipo. Oye, amo a Kolton. Quiero que Kolton esté ahí afuera. Pero en esta liga, no puedes llorar por eso».

¿Puede un jugador de los Raiders aprovechar al máximo esta oportunidad?

Si bien no es ideal que Las Vegas pierda a Miller, su ausencia abre la puerta para que un jugador potencialmente aproveche esta oportunidad y corra con ella. Morrison señala que DJ Glaze es un excelente ejemplo de cómo alguien en el Asaltantes La lista puede convertirse en un jugador clave, todo porque aprovechó una oportunidad.

«Si es Charles Grant, Caleb Rogers, Stone Forsythe, no importa», agregó Morrison. «Si eres dueño de la lista, es cada hombre reemplazar a nuestro tipo durante un par de semanas o por mucho tiempo que salga. Esa es la mentalidad que tienes que tener. Y lo digo porque el año pasado Thayer Munford cae y estamos como,» Oh, Thayer Munford cae. Oh, aquí viene DJ Glaze. Le dio una oportunidad.

«Nunca se sabe lo que un titular puede estar reteniendo a otro tipo, pero así es como funciona la National Football League. Alguien tendrá la oportunidad de obtener algunas repeticiones de calidad. Y estoy emocionado por quién es ese tipo porque lo veremos. Vamos a ver que el Bullseye va a estar en ellos. Pero he visto a muchos chicos ascender a los mejores, especialmente en estas situaciones».

«Solo estoy tratando de decirle a la gente, hombre, sé que un chico cae, pero el siguiente hombre, hombre. Ian Thomas tuvo algunos bloques geniales ayer. Entonces, nunca miro a un chico que se lesionó, ya que es algo para ti decir: ‘Oh, estamos bajando un tipo que debes ser positivo’. Y la positividad que digo es que le da a otro tipo la oportunidad de ir a robar algunas repeticiones para mostrar lo que pueden hacer «.

¿Quién dará un paso adelante para los Raiders?

Miller probablemente se dirige a la reserva lesionada, dejándolo de lado para al menos los próximos cuatro juegos. Durante el enfrentamiento contra el OsitosForsythe se completó para la solitaria ofensiva Snap Miller fallada. El Asaltantes También tiene la selección de tercera ronda Charles Grant en la lista, aunque permaneció inactivo en la Semana 4.