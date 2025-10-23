Los Raiders reciben palabras fuertes en medio de los rumores de intercambio de Maxx Crosby

Durante la temporada baja, el Asaltantes de Las Vegas Apuntó a un cambio rápido, contratando a Pete Carroll, de 74 años, y adquiriendo al mariscal de campo veterano Geno Smith. Sin embargo, con un récord de 2-5, se está volviendo evidente que restaurar el Plata y el Negro puede requerir una planificación a más largo plazo.

Eso plantea la pregunta: ¿podrían los Raiders comenzar a separarse de jugadores o entrenadores que no encajan en una reconstrucción de varios años? El 21 de octubre, Trey Wingo informó que Maxx Crosby podría estar en el bloque comercial como el NFL Se acerca la fecha límite para realizar cambios.

En medio de los rumores y las conversaciones sobre Crosby, el analista de NBC Sports NFL, Chris Simms, compartió su opinión sobre los Raiders canjeando a su jugador estrella en cualquier momento después de firmar recientemente una extensión de contrato.

«Creo que Max Crosby, en primer lugar, es de la vieja escuela». Simms dijo en la edición del 22 de octubre de “Pro Football Talk”. «Se da cuenta de que los Raiders son una organización especial de la que formar parte. Se ajustan a su mantra. creo que el quiere que funcione y que todo sea positivo allí en Las Vegas con los Raiders.

«¿Le gustaría ir a un nuevo equipo? Me gustaría pensar que lo haría, porque ahora mismo con los Raiders, simplemente miras y ves que no hay luz al final del túnel. Si eres los Raiders, en algún momento, tienes que empezar a mirar y preguntar: ‘¿Qué podemos hacer para cambiar la trayectoria de nuestra organización?‘ No sé si cambiar a Max Crosby es la respuesta a eso. Esa no sería mi elección”.

Las Vegas necesita jugadores para construir

Crosby está en sus mejores años, y aunque parece que los Raiders necesitarán una reconstrucción a largo plazo, Simms cree que Las Vegas necesidad jugadores alrededor de los cuales construir, y el cazamariscales estrella es uno de ellos.

“Es, con diferencia, el mejor jugador del equipo.“ —añadió Simms. «Él es realmente su único tipo de jugador de élite y de primera línea. En algún momento, tienes que empezar a construir alrededor de alguien. Por eso me sorprendería verlo irse».

«Podrían encontrar otros activos comerciales o jugadores para mover por activos, pero no puedo imaginarlos haciendo eso con Maxx Crosby. Con Pete Carroll como entrenador defensivo y todo, simplemente no ponte en fila conmigo”.

Los Raiders no están intercambiando a Maxx Crosby, por ahora

A pesar de su récord de 2-5 y el posible interés de equipos como el vaqueros de dallasLos Raiders no buscan separarse de posiblemente su activo más importante.

Tom Pelissero y Jane Slater de NFL Network informaron que el liderazgo de los Raiders se reunió con Crosby para asegurarle que no ser comercializado. Crosby enfatizó que su prioridad es ganar y al mismo tiempo dejó en claro que quería ayudar a construir una cultura ganadora duradera en Las Vegas.

La temporada baja revelará si Silver and Black y Crosby comparten la misma mentalidad. No obstante, el final de esta temporada 2025 de la NFL podría determinar qué camino tomará la directiva para ver si el equipo requiere más activos para abordar las necesidades de convertir a los Raiders en un contendiente a los playoffs.

Dicho esto, podría haber una oportunidad para que un equipo rival tiente a los Raiders con un paquete de múltiples selecciones de draft, especialmente si Las Vegas decide que una reconstrucción a largo plazo es el camino más inteligente en lugar de arreglos a corto plazo.