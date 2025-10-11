Los Raiders reciben palabras contundentes después del anuncio de la lesión de Brock Bowers

Asaltantes de Las Vegas El ala cerrada Brock Bowers (rodilla) ha sido descartado por segunda semana consecutiva y se perderá el enfrentamiento de la Semana 6 del domingo contra los Titanes de Tennessee.

Sin Bowers, el juego aéreo de los Raiders se ve afectado, algo que ya han hecho. hecho entonces desde que se lesionó la rodilla en la Semana 1. Aunque el ala cerrada de segundo año jugó después con un doblete, estaba claro que no era el mismo jugador.

Ahora que Bowers está fuera por segunda semana consecutiva, el ex liniero ofensivo de los Raiders, Lincoln Kennedy, describió cuál debería ser el plan de juego contra los Titans al hacer una admisión sorprendente.

«Sigo pensando que puedes abrirlo [the passing game]» Kennedy dijo en el último episodio de “El espectáculo plateado y negro.” “Tienes otros creadores de juego que pueden [find a way to] conseguir el balón de fútbol. Pero creo que en este punto en particular, debido a que están teniendo dificultades en las tres fases, es un punto de entrenamiento en el que se vuelve a lo básico. Volvamos a lo que nos hace trabajar en todas las fases del balón (ofensiva, defensiva y equipos especiales) y [focus on executing] de eso.

«Los Raiders se enfrentarán este fin de semana contra los Tennessee Titans. No necesariamente los llamaría un gran equipo, pero los Raiders también han tenido una buena cantidad de dificultades. Estoy seguro de que Tennessee probablemente esté diciendo lo mismo sobre Las Vegas. Sólo tienen que volver a lo básico, poner algo de confianza ganando partidos de fútbol, ​​anotando touchdowns y jugando un juego a la vez. [starting with] este fin de semana”.

¿Cómo reemplazarán los Raiders a Brock Bowers?

La razón de la decisión sobre Bowers es porque no ha participado en la práctica esta semana, y el entrenador Pete Carroll señaló que el receptor All-Pro «aún no ha llegado a ese punto». El coordinador ofensivo de los Raiders, Chip Kelly, añadió que la ausencia de Bowers «cambia el trabajo de todos».

«Se pierde al mejor ala cerrada de la NFL y las decisiones sobre las jugadas son diferentes», dijo Kelly (h/t Ryan McFadden de ESPN). “…Tienes que ser capaz de hacer ajustes cuando pierdes jugadores así, y tienes que seguir adelante, porque nadie siente lástima por ti cuando tienes a un tipo caído.

«Entonces, esa es la naturaleza del juego, y tenemos la esperanza de tener a Brock de regreso pronto aquí. Está trabajando duro para regresar al proceso de rehabilitación, así que veremos cómo va».

Los Raiders reciben buenas noticias en la posición de ala cerrada

Incluso con Bowers fuera de juego nuevamente, los Raiders tendrán al ala cerrada Michael Mayer nuevamente en acción contra los Titans, según ESPN. Mayer superó el protocolo de conmoción cerebral y participó plenamente en la práctica esta semana después de perderse los últimos dos juegos.

Mayer sufrió una conmoción cerebral en la Semana 3 durante la derrota ante los Washington Commanders. La lesión ocurrió cuando recibió un golpe en la cabeza mientras atacaba al receptor abierto Jaylin Lane en una devolución de despeje de 25 yardas, dejándolo en posición de esgrima.

La selección de segunda ronda de 2023 dijo que está “extasiado” de regresar al campo y ha estado practicando como si fuera a comenzar como ala cerrada. Esta temporada, Mayer ha registrado seis recepciones para 47 yardas.