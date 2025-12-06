Los Raiders reciben noticias decepcionantes de Arch Manning

El Asaltantes de Las VegasLa apuesta por Geno Smith no ha dado los resultados que esperaban y su paso por el equipo podría terminar después de solo una temporada. Como resultado, eso podría dejar al Plata y Negro buscando un nuevo mariscal de campo esta temporada baja.

Además, con 2-10, los Raiders parecen encaminarse hacia una selección entre los tres primeros en 2026. NFL Borrador. Si bien podrían tener la oportunidad de reclutar a un mariscal de campo joven con una selección alta, el problema es que no hay ningún prospecto que no se pueda perder; bueno, existe la posibilidad de que uno en Texas‘Arco Manning.

Sin embargo, muchos esperan que Manning regrese a Texas ya que apenas está en el Año 1 como titular. En la edición del 5 de diciembre del “Just Win Podcast,“ Ted Nguyen del Athletic compartió el porcentaje que ve en que Manning decida declararse para el Draft de la NFL esta temporada baja.

“Yo diría que es menos del cinco por ciento que sale solo porque no lo hace, ya sabes, no necesita salir.“ Dijo Nguyen. “Él no necesita el dinero, y el dinero NIL es tan bueno ahora para todos estos mariscales de campo que están más dispuestos a permanecer en la escuela.

“Creo que sólo tiene un año de experiencia. Peyton [Manning] y eli [Manning] Estamos hablando con él sobre la importancia de tener algunos juegos en su haber para su desarrollo futuro. Así que no lo veo salir”.

Los Raiders estarían salivando con el reclutamiento de Arch Manning

Si bien las posibilidades de que Manning decida son escasas, Nguyen destacó los rasgos que hacen que el joven llamador sea especial para cualquiera que lo seleccione, probablemente en el Draft de la NFL de 2027.

«Creo que tienes los rasgos ahí,“ añadió Nguyen. «Ha jugado mucho mejor después de la Semana 3 de lo que la gente creía. Debido a que tiene tanta expectación después de las primeras semanas, todo el mundo le cerró la puerta, pero si lo observas, simplemente ha jugado mucho mejor.

«Puedes ver el desarrollo, puedes ver los rasgos de alto nivel, el manejo de tu bolsillo y la forma en que se mueve para un tipo de su tamaño es bastante única».

¿Deberían los Raiders seleccionar un mariscal de campo en 2026?

Dado que es poco probable que Manning esté allí, la pregunta será si los Raiders deberían usar una selección alta del draft en un mariscal de campo. Fernando Mendoza, de Indiana, sería el próximo prospecto alto en la lista de draft, pero en una clase escasa, ¿merece la pena la selección alta? El comentarista de color de la NFL, Charles Davis, no lo cree así.

«No, no lo hago,“ Davis le dijo al presentador de Locked on Raiders, Q Myersquien preguntó si tiene un mariscal de campo que podría llegar a la cima del draft de 2026. “Siento que escuchamos eso todos los años, pero se suponía que este año sería una bonanza particular.

“Y cuando llegó la pretemporada, fue como una gran riqueza. En este momento, donde estamos, el chico de Indiana, Mendoza, probablemente esté en la cima de la cadena alimentaria, pero no lo sé. él es el mejor de la cadena alimentaria. Como, ‘Oye, todo el mundo tiene que ir a buscarlo entre los cinco primeros’.

«En este momento, mientras estamos sentados aquí y hay un largo camino por recorrer, todo esto podría cambiar, y siempre lo hace… Pero no vamos a ir como estamos aquí hoy. Este no es un día en el que vamos a decir: ‘Oigan, todos los mariscales de campo vayan a ponerse un traje. Van a estar entre los 10 mejores’.‘ Porque eso no está sucediendo”.