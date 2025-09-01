Los Raiders firman la selección de la tercera ronda de los vyings, Cut Trey Taylor y Matt Jones

El Las Vegas Raiders‘La lista de 53 hombres se establece principalmente por delante de la apertura de la temporada regular contra el Patriotas de Nueva Inglaterra. Sin embargo, continúan jugando con su equipo de práctica.

Se informó que mariscal de campo Jeff Driskel Se estaba firmando anteriormente, pero el equipo tuvo que soltar un jugador para hacer espacio. El Raiders anunciados La firma de Driskel, junto con la adición de apoyador Brian Asamoah II.

Asamoah fue una selección de tercera ronda del Vikingos de Minnesota en 2022 después de una destacada carrera en Oklahoma. Jugó 46 juegos en las últimas tres temporadas en Minnesota, pero fue lanzado durante el campamento de entrenamiento. Tuvo un breve período con los Tennessee Titans, pero fue parte de los recortes de la lista final.

Asamoah todavía es joven y atlético, por lo que podría haber algo de potencial allí para desbloquear. Los Raiders son bastante profundos en el apoyador, pero la mayoría de ellos son fuertes en el juego de carrera o como corredores de pases.

Si Asamoah puede ser un activo en el juego aéreo, tendrá la oportunidad de ser promovido a la lista activa. Por ahora, tendrá que trabajar en el equipo de práctica y aprender el sistema. Su mejor oportunidad desde el principio será intentar hacer jugadas en el equipo de práctica.

Trey Taylor y Matt Jones Cut

Con las dos adiciones al equipo de práctica, los Raiders también tuvieron que soltar a dos jugadores. La seguridad Trey Taylor y el apoyador Matt Jones fueron los que obtuvieron el hacha.

Taylor fue una selección de la séptima ronda para Las Vegas el año pasado, y había cierta esperanza de que pudiera ser un jugador de impacto debido al hecho de que él es el sobrino de la seguridad del Salón de la Fama, Ed Reed. También ganó el Premio Jim Thorpe en 2023 mientras estaba en el ejército. Desafortunadamente, se perdió la mayor parte de su temporada de novato debido a una lesión y ahora tendrá que encontrar trabajo en otro lugar.

Jones era un novato no reclutado esta temporada baja, por lo que siempre iba a ser una batalla cuesta arriba para él hacer la lista.

Malcolm Koonce esperando el año de regreso

La defensa de los Raiders tiene algunos signos de interrogación importantes en los tres niveles. Si la línea defensiva puede jugar a un alto nivel, eso ayudaría a enmascarar muchos problemas.

El año pasado, se suponía que la línea defensiva era una gran fuerza, pero nunca pudieron ver al grupo con toda su fuerza, como Malcolm Koonce Perdí toda la temporada debido a una lesión. Espera regresar esta temporada y elogió al entrenador en jefe Pete Carroll.

«Tuve una conversación con Pete (Carroll) y él me estaba diciendo el tipo de jugador que me ve y lo que le gusta de mí en la película». Koonce le dijo a Raiders.com. «Nunca sentí que no pudiera hablar con ellos directamente. Siempre sintió que estaban aquí y estaban dispuestos a hablar conmigo a través de ese proceso».

Es posible que Koonce no pueda comenzar a correr mientras continúa recuperándose de una lesión, pero debería volver al 100% en algún momento de esta temporada.

«El fútbol no es solo algo que puedas salir y hacer», dijo. «Siento que hay pequeñas cosas que olvidas mientras estás rehabilitando como la colocación de la mano o el nivel de almohadilla y cosas así».