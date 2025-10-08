Los Raiders firman al ex seleccionado de primera ronda Jamin Davis y cortan al mariscal de campo Jeff Driskel

El Asaltantes de Las Vegas están sacudiendo ligeramente su sala de linebackers. Germaine Pratt fue cortada a principios de semana, y el equipo contrató a Jon Rhattigan para reemplazarlo en la lista activa.

No terminaron allí. entrenador en jefe Pete Carroll dijo a los periodistas el miércoles que los Raiders también firmaron al apoyador Garantía Davis al equipo de práctica.

«Veo mucho potencial en él y estoy ansioso por ver qué podemos hacer con eso», dijo Carroll sobre Davis.

Davis llegó por primera vez a la NFL como selección de primera ronda de la Comandantes de Washington en 2021. Pasó poco más de tres temporadas con el equipo antes de ser cortado. En ese tiempo, fue titular en 36 partidos para los Commanders.

La temporada pasada, Davis pasó tiempo con los Minnesota Vikings, Green Bay Packers y New York Jets, pero solo apareció en cuatro juegos para los Vikings. Pasó la temporada baja con los Jets, pero decidieron dejarlo ir antes de la temporada.

Davis tiene cierta habilidad para presionar al pasador, ya que tiene 8.0 capturas en su carrera. Su mejor temporada llegó en 2022 cuando sumó 104 tacleadas combinadas y 3.0 capturas. Davis tendrá que abrirse camino hacia la lista activa, pero podría ser un reemplazo de Pratt en el futuro.

Los Raiders cortan a Jeff Driskel

Los Raiders no tenían un lugar vacante en el equipo de práctica, por lo que tuvieron que liberar a un jugador. Ese jugador acabó siendo quarterback. Jeff Driskel.

Entre Cam Miller, Geno Smith, Kenny Pickett y Driskel, los Raiders tenían cuatro mariscales de campo en el edificio. Eso hacía que Driskel fuera prescindible. El veterano de 32 años ha estado en la NFL desde 2016 y se unió a los Raiders justo antes de la temporada.

Las Vegas ya tiene dos mariscales de campo veteranos en Smith y Pickett, por lo que ya era un poco extraño que mantuvieran un lugar en el equipo de práctica para Driskel. Esta es una buena noticia para Miller, quien ahora es definitivamente el tercer mariscal de campo de emergencia del equipo en el futuro.