Los Raiders deberían traer de vuelta un favorito de los fanáticos The Panthers Cut

El Las Vegas Raiders recientemente trajo uno de sus receptores anchos más queridos de la era moderna, Amari Coopery deberían mantener la fiesta de reunión renunciando Cazador Renfrow.

Renfrow fue recientemente cortado por el Panteras de Carolina en uno de los movimientos más sorprendentes de la pretemporada. Según el informante de la NFL Tom PelisseroCarolina quiere traerlo de vuelta, pero Renfrow está sopesando sus opciones porque está atrayendo interés de varios equipos.

El veterano WR Hunter Renfrow tiene interés en varios equipos y está sopesando sus opciones después de su lanzamiento sorpresa del #Pantherspor fuentes. Carolina quiere traerlo de vuelta. Pero Renfrow, de 29 años, tiene oportunidades en otros lugares y está reflexionando por su próximo movimiento. pic.twitter.com/vr2fsbirqo – Tom Pelissero (@tompelissero) 28 de agosto de 2025

Renfrow Inicialmente firmado con los Panthers para estar más cerca de la familiaPero parece que ya no es una gran consideración.

El jugador de 29 años está intentando hacer su NFL Regreso en 2025 después de gastar 2024 fuera del fútbol.

Renfrow era una estrella querida para los Raiders

Hunter Renfrow se esforzó por los fanáticos del fútbol en todas partes, ya que un héroe de campeonato nacional convertido en Héroe en Clemson.

Renfrow atrapó dos pases de touchdown en el juego de campeonato nacional de playoffs de fútbol americano de 2016, una pérdida para Clemson y el touchdown ganador del juego en el juego de campeonato nacional CFP 2017. También ayudó a Clemson a ganar el Campeonato 2018.

No tuvo la carrera universitaria más estadísticamente impresionante, pero su capacidad para dar un paso adelante en momentos de embrague y viajar de un receptor abierto a productivo en un equipo de campeonato nacional 2X lo atrajo a los fanáticos del fútbol en todo el país.

Así que los fanáticos de los Raiders estaban emocionados de conseguir a Renfrow en la quinta ronda del Draft de la NFL 2019. Atrapó 49 pases para 605 yardas y cuatro touchdowns en su primera temporada.

Dos temporadas después, en 2021, Renfrow realmente estalló. Atrapó 103 pases para 1,038 yardas y 9 touchdowns, lo suficientemente bueno como para ser nombrado para el Pro Bowl.

Pero después de una temporada 2022 plagada de lesiones, la producción de Renfrow se cayó mucho en 2023. Los Raiders lo cortaron sin ceremonias antes de la temporada 2024.

Ver a Renfrow también cortado por los Panthers fue sorprendente porque Carolina tiene un grupo receptor abierto en gran parte joven y no probado y se negociaron Adam Thielen hacia Vikingos de Minnesota.

Room Raiders Oscre Receptor Room: ¿Renfrow se ajusta?

Los Raiders tienen mucho talento en el receptor abierto de la temporada. La habitación tiene el potencial de ser los más talentosos que los Raiders han tenido en un tiempo.

Si las selecciones de draft de los mejores 2025 Jack Bech y No es Thornton Jr. Panear mientras los veteranos Cooper y Ja’kobi meyers Juega como ellos, los Raiders podrían tener una gran sala de receptor ancho en sus manos.

Pero eso es un gran si, especialmente después de que Meyers solicitó un intercambio de los Raiders.

No hay un jugador claro que Renfrow deba reemplazar en la lista de 53 hombres, per se. Beck, Cooper, Meyers, Thornton y Tre Tucker Todos han ganado sus lugares en el equipo del día de apertura.

Pero Renfrow sería una buena adición como sexto receptor abierto. Los Raiders podrían pasar de uno de sus 10 linieros ofensivos o 10 linieros defensivos para llevar a Renfrow en la lista.

¿El peor de los casos? Renfrow vende algunos boletos más y, si no funciona, los Raiders se mudan de él a mitad de temporada.

¿El mejor de los casos? El tercer y renacimiento se convierte en una opción confiable en el embrague una vez más en una sala de receptor ancho con mucha juventud e inexperiencia.

¿Qué piensas, fanáticos de los Raiders? ¿Debería Las Vegas traer de vuelta a Hunter Renfrow?