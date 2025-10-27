Los Raiders cortan lazos con el WR de 25 años para abrir un lugar en la lista

El Asaltantes de Las Vegas Han estado desesperados por ayuda para el receptor abierto, y es posible que la hayan encontrado con su decisión de firmar. Tyler Lockett. El ex Pro Bowler estuvo vinculado al equipo en la temporada baja debido a sus vínculos con el entrenador en jefe Pete Carroll, pero decidió ir con el Titanes de Tennessee en cambio.

Eso no funcionó y pidió la liberación, lo que lo llevó a Las Vegas. Desafortunadamente, eso significó que un jugador tuvo que perder su lugar en la plantilla. Los Raiders anunciaron el lunes que cortaron al receptor abierto. Justin más corto para hacer espacio para Lockett.

#RAIDERS MOVIMIENTOS EN LA PLANTILLA: – Firmado #17 WR Tyler Lockett – Renuncia al WR Justin Shorter

La ex selección de quinta ronda del billetes de búfalo Se unió a los Raiders la temporada pasada y pudo quedarse este año. Aunque jugó en los siete partidos, en su mayor parte fue relegado a equipos especiales. Sólo registró cinco jugadas ofensivas esta temporada.

Shorter debería tener una gran posibilidad de regresar al equipo de práctica si logra aprobar las exenciones. A los Raiders les agradó lo suficiente como para mantenerlo en la plantilla activa hasta este punto, por lo que les debería agradar lo suficiente como para mantenerlo en el edificio, a menos que decida firmar con otro lado.

¿Qué puede aportar Lockett a los Raiders?

Lockett ha sido un muy buen receptor en el pasado. Ha sido nombrado para tres equipos All-Pro debido a su capacidad de regresar, pero también tiene cuatro temporadas en las que ha acumulado más de 1,000 yardas recibidas.

Sin embargo, Lockett ahora tiene 33 años y ha estado en constante declive. Solo tuvo 600 yardas recibidas la temporada pasada y solo 70 yardas en 2025. Afortunadamente, tiene una relación incorporada con el mariscal de campo Geno Smith y podría ser una manta de seguridad para él. Smith realmente ha estado luchando, por lo que tener un jugador que conoce muy bien a quien lanzarle podría ayudarlo a resolver los problemas.

¿Significa esto que Jakobi Meyers está a punto de salir?

El NFL La fecha límite para cambios se acerca y el candidato más obvio para ser trasladado de Las Vegas es meyers. Es el mejor receptor abierto del equipo, pero su contrato vence y probablemente se irá en la temporada baja.

Con Lockett en la plantilla, sería más fácil dejar a Meyers. Jeremy Fowler de ESPN dio lo último sobre un posible traspaso del receptor abierto.

«Meyers quería un nuevo acuerdo antes de la temporada y no lo consiguió a pesar de una solicitud de intercambio», escribió Fowler. «Parece estar preparado para la agencia libre en 2026. Lidera a los Raiders en objetivos (42) a pesar de perderse la Semana 7, y está atrayendo interés en un momento ideal para un equipo de los Raiders en transición. Pero no hay consenso en toda la liga sobre qué hará exactamente Las Vegas. Varios ejecutivos me dijeron que creen que el equipo está abierto a un acuerdo pero no está buscando activamente socios comerciales. Otro, sin embargo, cree que los Raiders preferirían esperar hasta después de la temporada para hacer cualquier cambio radical. cambios, debido en parte a la presencia de Pete Carroll. El tipo de ofertas que lleguen durante las próximas dos semanas podría determinar el curso de acción aquí”.