Los Raiders anuncian malas noticias sobre el jugador de juego lesionado

El Las Vegas Raiders‘La ofensiva no ha podido comenzar esta temporada, y obtuvieron algunas noticias desafortunadas en su enfrentamiento de la Semana 4 contra el Bears de Chicago.

En la semana 3, ala cerrada Michael Mayer se vio obligado a abandonar el juego temprano debido a una conmoción cerebral. Se ha perdido la práctica durante toda la semana, como ha estado en el protocolo de conmoción cerebral de la NFL. Desafortunadamente para los Raiders, no estará listo a tiempo para el juego de los Bears.

El equipo anunció en su informe de lesiones del viernes que Mayer ha sido descartado oficialmente.

Esto no sería una preocupación tan grande si Brock Bowers fueron 100%. Claramente se ha visto obstaculizado en los últimos dos juegos y no ha sido tan efectivo. Sin embargo, ha sido un participante completo en la práctica durante toda la semana, por lo que puede estar listo para tener un papel más importante.

Mayer continúa lidiando con los contratiempos al principio de su carrera. Cuando los Raiders lo reclutaron en la segunda ronda del draft de la NFL 2023, las expectativas eran muy altas. Se ha perdido mucho tiempo debido a lesiones y problemas fuera del campo. Todavía no ha tenido una oportunidad real de mostrar realmente lo que puede hacer. Esperamos que pueda volver al campo pronto y comenzar a tener un impacto en el juego aéreo.

Pete Carroll habla de Bowers

Bowers viene de una histórica temporada de novatos para un ala cerrada y tuvo un gran comienzo en la Semana 1, con cinco atrapadas para 103 yardas contra los New England Patriots. Desafortunadamente, sufrió una lesión en la rodilla que lo sacó de ese juego temprano.

Solo ha tenido 38 yardas en juegos consecutivos y simplemente no tiene el mismo impacto. Mientras Bowers está mejorando, el entrenador en jefe Pete Carroll reveló que tendrá que seguir usando un aparato ortopédico.

«Lo ha estado haciendo» Carroll dijo el miércoles. «Lo han tratado bien y lo han hecho jugar en estos juegos. Todavía lleva un aparato ortopédico legítimo que puede sentir, pero continuará durante otras dos semanas teniendo que usar ese aparato ortopédico para estar a salvo».

Jakobi Meyers no preocupado por Bowers

Bowers es posiblemente el mejor jugador de los Raiders, por lo que si no puede jugar con su estándar habitual, ese es un gran problema. Eso ha sido probado por el hecho de que el equipo tiene 0-2 en los últimos dos juegos.

Afortunadamente, no está tratando con nada demasiado serio. Receptor ancho Meyers No parece demasiado preocupado por Bowers en el futuro.

«Quiero decir, no puedo cuantificarlo, pero te diría que es muy estresante, especialmente cuando eres joven, no ganaste el juego, sabes que podrías ayudar al equipo, pero Brock estará bien», Meyers dijo el miércoles. «Lord Willing, Brock tendrá una larga carrera en la NFL. Él va a hacer muchas jugadas. Él va a recuperarse. Creo que es difícil no poder hacer algo que sabes que puedes hacer y quieres hacerlo en ese momento, será difícil para ti».

Si los Raiders quieren volver a la columna Win, necesitan que Bowers sea un factor en la Semana 4, especialmente con Mayer Out.