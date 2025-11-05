Los Raiders anuncian cuándo debutará un veterano clave en Las Vegas

si el Asaltantes de Las Vegas tienen alguna esperanza de permanecer en la mezcla de playoffs esta temporada, tienen que vencer a los Broncos de Denver el jueves. Los Broncos están en la cima de la AFC Oeste con un récord de 7-2 y juegan en casa.

Esta será una tarea muy difícil para los Raiders. Por suerte, están recibiendo algunos refuerzos. El equipo estuvo mayoritariamente tranquilo en la agencia libre antes de la temporada, pero el back defensivo Lonnie Johnson Jr. fue una de las adiciones clave.

Desafortunadamente, sufrió una fractura de peroné antes de la temporada, lo que le ha llevado a perderse los primeros ocho partidos del equipo. Los Raiders estaban entusiasmados con su desempeño en el campo de entrenamiento y el plan era que tuviera un papel clave en la defensiva.

Estaba ansioso por volver al campo y finalmente recibió buenas noticias. entrenador en jefe Pete Carroll anunció el miércoles que Johnson hará su debut con los Raiders contra los Broncos en la Semana 10.

Queda por ver qué papel importante tendrá. Es probable que los Raiders intenten traerlo lentamente. De cualquier manera, el equipo estará feliz de tenerlo de regreso, ya que la defensa ha estado luchando en las últimas semanas.

¿Johnson jugará como CB o como Safety?

En su carrera, Johnson ha jugado tanto como esquinero como como safety. A los Raiders les vendría bien algo de ayuda en ambas posiciones, pero parece que será principalmente un safety para el equipo. Esa es la posición en la que lo tienen listado.

Lo que eso permite es que los Raiders tengan más flexibilidad en la forma en que usan a Jeremy Chinn y Isah Polik Polik. Johnson es un ex seleccionado de segunda ronda que ha tenido dificultades para permanecer en un equipo. Si puede causar un impacto en Las Vegas, tendrá la oportunidad de conseguir otro contrato en la temporada baja.

Bo Nix habla de la rivalidad con los Raiders

Los Raiders tienen marca de 0-2 en partidos de la AFC Oeste esta temporada y las cosas no se están poniendo más fáciles. Los Broncos están un poco arriba y abajo, pero han estado encontrando maneras de ganar. Eso es lo contrario de lo que han estado haciendo los Raiders.

Los Raiders dominaron la rivalidad durante varios años, pero terminaron 0-2 contra Denver la temporada pasada. Las cosas no serán fáciles en la Semana 10, ya que los Raiders vienen de una semana corta y tienen que viajar a Denver.

Jugador de ataque bo nix Todavía es nuevo en la rivalidad, pero sabe cuánto significa jugar contra los Raiders para los Broncos y su base de fanáticos.

«Estos son los que tienen más peso para ellos», dijo Nix, vía Raiders.com. «Estos son los que tienes que entrar y ganar para prepararte para los playoffs. Como equipo, estos son los más importantes para nosotros. Luego, obviamente, esta organización, ciudad y fanáticos han estado jugando contra estos equipos durante mucho tiempo. Muchas rivalidades. Estas son las más divertidas. Es como jugar un juego de conferencia en la universidad. Estos son los que esperas con ansias… Será un ambiente divertido de jueves por la noche».