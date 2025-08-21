Los QRI se dispararon oficialmente a Japón, las MIPYME indonesias pueden vender global

Yakarta, Viva – Bank Indonesia (BI), junto con la Asociación del Sistema de Pagos de Indonesia (ASPI) y los representantes de los Servicios del Sistema de Pago (PJP), lanzaron oficialmente la implementación Código de respuesta rápida estándar indonesio (Pellizco) Entre países en Japón durante el 80 aniversario de la República de Indonesia el 17 de agosto de 2025.

Este es un paso importante porque el uso de QRI en Japón marca la expansión del alcance fuera de la región de la ASEAN.

El gobernador del Banco Indonesia, Perry Warjiyo, enfatizó que el lanzamiento de QRI entre países es un hito en el desarrollo del sistema de pago nacional y la sinergia de la economía digital en todos los países.

«Desde su lanzamiento hace seis años, QRIS se ha convertido en un cambio de juego para el ecosistema de pago digital y fortalece la soberanía de la economía indonesia, que ahora ha sido utilizada por más de 57 millones de personas. Con la integración de QRI a Japón, abrimos más amplios acceso para las PYME para la expansión al mercado global», dijo el miércoles, agosto de 2025.

PT Netzme Kreasi Indonesia (NetzMe), un proveedor de servicios de soluciones del sistema de pago digital, también adoptó QRI entre países en Japón.

Este impulso no es solo una cuestión de la inauguración del sistema de pago cruzado, sino también oportunidades estratégicas para presentar a las MIPYME indonesias como la cara de la nación en el ámbito internacional.

Netzme se compromete a proporcionar tecnología de pago que facilite que las pequeñas y medianas empresas se desarrollen más rápido a través del acceso al mercado global, anteriormente Netzme se convirtió en uno de los primeros motores de PJP entre países en Singapur, Tailandia y Malasia.

Hasta junio de 2025, Bank Indonesia señaló que la implementación de QRI entre países había mostrado resultados orgullosos.

La cooperación de QRIS entre países y Tailandia ha alcanzado 994,890 transacciones con una cantidad nominal de RP437.54 mil millones desde que se lanzó en agosto de 2022.

El volumen de transacciones QRIS entre los países de Indonesia-Malaysia alcanzó los 4.31 millones de transacciones con una cantidad nominal de RP1.15 billones desde su lanzamiento en mayo de 2023.

QRIS con Singapur también ha registrado 238,216 transacciones con una cantidad nominal de RP77.06 mil millones.

En conmemoración del Día de MSME el 12 de agosto, Netzme enviará a varios mejores comerciantes para realizar transacciones directamente usando QRI en Japón a fines de este mes.

Los comerciantes seleccionados son el resultado de la colaboración con Mitra10, Olsera, Atria, Jakpreneur y Merchant Netzme, que están activos en los usuarios de QRIS Soundbox NetzMe.

Esta actividad es una forma de aprecio por la consistencia de los comerciantes en el uso de QRIS Soundbox Netzme como la principal herramienta de pago en sus actividades comerciales.

En la actualidad, hay docenas de comerciantes en Japón que pueden recibir pagos de QRIS a través de la red global JPQR.

Los mejores comerciantes serán invitados a sentir la experiencia de realizar transacciones directamente con los QRI entre países que usan el pago de Netzme, pasos para facilitar el comercio de transmisión cruzada de una manera moderna y eficiente.

«QRIS no es solo una herramienta de transacción, sino que es una puerta de entrada para que las empresas locales ganen mayores oportunidades de negocios y lleguen al mercado global. Esperamos que más MIPYM de Indonesia tengan confianza en caminar al extranjero», dijo el jefe ejecutivo de Netzme, Vicky G Saputra.