Los puntajes documentales nominados al Emmy de este año

Música para un genio del siglo XV, un actor del siglo XX, un chef moderno y la belleza natural de Asia y las Américas: los nominados al Emmy de este año en la categoría de puntaje documental son tan diversas y convincentes como siempre.

Los nominados de este año incluyen un ganador del Premio Pulitzer y un compositor cuya casa fue destruida en los incendios de California, ya que estaba terminando un puntaje sobre un famoso chef, cuya organización sin fines de lucro llegó posteriormente para alimentar a las víctimas de incendios, incluida su familia.

Caroline Shaw fue la receptor más joven de The Pulitzer in Music cuando, a la edad de 30 años, ganó por su «Partita para Ocho Voces» en 2013. El veterano cineasta del documental PBS Ken Burns y sus socios productores Sarah Burns y David McMahon le encargaron que compusiera la partitura para su serie de cuatro partes «Leonardo da Vinci».

«Estaban realmente entusiasmados por hacer algo que era original y se sentía tan inventivo como lo era Leonardo», dice Shaw Variedad. «En lugar de atarnos al período de tiempo original, haciendo algo inspirado en eso pero avanza de alguna manera».

Los productores querían «encontrar la humanidad y el humor en Leonardo, este personaje que siempre ha sido retratado como el gran anciano con la barba», dice ella. «¿Qué sucede en la cabeza de Leonardo?»

Shaw eligió tres conjuntos, todos «profundamente versados ​​en la música del renacimiento, los períodos barroco, clásicos y románticos», dice: el cuarteto de cuerdas de Attacca, el conjunto vocal de ocho personas con dientes y el cuarteto de percusión SO.

Shaw comenzó «con un amplio pincel de pensamiento sobre las emociones versus la mecánica, pensando mucho en textura y colorido», y se le ocurrió «aproximadamente 20 fragmentos de música de dos minutos diferentes» basados ​​principalmente en leer el guión. Estos fueron enviados a los productores, quienes comenzaron a colocarlos en la película, aunque agrega que «cada secuencia terminó siendo meticulosamente moldeada».

Pasó más de un año trabajando en música para «Leonardo».

Los compositores Duncan Thum y David Bertok compusieron música para el perfil de la «mesa del chef» del innovador chef hispanoamericano José Andrés, que ayudó a popularizar el concepto gastronómico de placas pequeñas y cuya cocina central mundial ha proporcionado comidas para millones a raíz de muchos desastres naturales desde 2010.

«Es una personalidad tan ecléctica y muy colorida», dice Bertok, «un chef loco, un humanitario y muy generoso, yendo a todas estas zonas de desastre». Eligieron principalmente instrumentos tradicionales: una orquesta de cuerda, piano clásico, guitarra de cuerda de nylon (para las raíces españoles de Andrés) pero también sintetizadores modulares y una voz humana.

«Mientras está tomando un plato familiar y reinventándolo, queríamos tener algo inesperado en la música», dice Thum. «Para nosotros, la voz era una forma encantadora de hacerlo, tener un pie en la vanguardia y otro en algo que es muy familiar».

Habían recibido la aprobación de sus demostraciones de la partitura y se estaban preparando para grabar cuando Thum se enteró de que su casa fue destruida en el incendio de Altadena. «Así que fue muy emotivo grabar las cuerdas para ese episodio», dice. «Tuve que dejar los auriculares y llorar en un momento».

Durante las secuelas, la cocina central mundial de Andrés llegó a Altadena «y alimentó a mi familia y a muchos de mis queridos amigos y vecinos». Se reunió con el chef superestrella semanas después en un evento de Netflix en Nueva York y pudo agradecerle personalmente.

Para «Super / Man: The Christopher Reeve Story», el desafío para el compositor de Londres, Ilan Eshkeri, fue «tratar de capturar una imagen emocional muy honesta de lo que [the actor] significaba y lo que continúa significando para las personas que intentan recuperarse o aceptar lesiones de la médula espinal «.

La puntuación documental, dice, «es una de las disciplinas más difíciles para un compositor, porque en la ficción realmente puede superar los límites. Pero con el documental, si musicalmente lo empuja demasiado, la audiencia se siente manipulada, pierden fe y no creen en la honestidad de él».

El uso de los cineastas del tema icónico «Superman» de John Williams (para el papel más famoso de Reeves) significaba que Eshkeri necesitaba incorporar «los cuernos franceses y las cuerdas, el sonido de Hollywood» para una consistencia musical. Más allá de eso, escribió un tema para Reeve; otro para sus dos grandes amores, Gae Exton y Dana Morosini, el último de los que se casó; y un tercero, un tema de «inspiración», para la heroica batalla de Reeves para mantenerse con vida e inspirar a otros a seguir adelante de las probabilidades insuperables.

Empleó a 40 músicos de la Orquesta Metropolitana de Londres y agregó electrónica «para el elemento de ciencia médica» de la historia.

La música para los dos documentales nominados del mundo natural fue calificada por el colectivo de dedos sangrantes de Hans Zimmer. Para las 10 partes de 10 partes de NBC «The Americas», Zimmer compuso el tema de gran escala, pero los puntajes fueron escritos por Kara Talve y Anže Rozman.

La dirección de sus productores era diferente al Doc Nature habitual: «Esto es más como una película de Pixar que la historia natural», informa Talve, «porque cada animal tiene su propia película cinematográfica, y se califica como la animación, con muchos puntos de sincronización y referencias a otro cine».

«El objetivo era familias», agrega Rozman, «interesante para los padres pero no aterrador para los niños. Por eso también es un poco cómico». Lo que se requería, dice Talve, fue «mucha escritura orquestal detallada», con instrumentos únicos para casi todos los destino.

«Usamos muchos conjuntos y solistas diferentes de todo el mundo», agrega. Algunas de sus opciones regionales fueron una flauta doble azteca para el episodio de México, la Gaita con sede en Cactus de Colombia, flautas andinas para el episodio «Andes» nominado y un cítaro de 140 años para un coyote solitario para la entrega del «Wild West».

«Debido a que cada escena era una película corta, había muchas emociones y necesitaban cambiar muy rápido», dice Rozman. «Esto fue muy desafiante porque cambiarías de una escena de batalla romántica a una intensa intensa», agrega Talve. Escribieron más de nueve horas de música en cinco meses y medio.

«Asia», lo último de la serie «Planet Earth» de la BBC, fue una colaboración entre los compositores de dedos sangrantes Jacob Shea y Laurentia Editha, nacida en Indonesia (anteriormente trabajaron juntos en «Planeta Earth III»). Su tema principal para la serie de siete horas incorpora instrumentos tradicionales chinos, incluidos el Erhu de dos cuerdas y el antiguo viento de madera Sheng.

Usaron menos elementos electrónicos de lo habitual, dice Shea. Exageraron las cuerdas de la BBC National Orchestra of Wales con muchos sonidos diferentes (muchos de ellos son instrumentos de viento de toda Asia) y la voz de Editha. «Hice un idioma que suena como si fuera del triángulo de coral», explica.

Los conjuntos japoneses de Gagaku anotaron grúas bailarinas, y el tradicional sapé de Lute de Borneo, el Gamelan indonesio, un instrumento de cuerda arqueado de Kazajstán llamado Kobyz, se encontraban entre otros sonidos exóticos exhibidos. «Siempre he sentido que Asia es un continente muy metálico», señala Editha. «Mira el Gamelan, los tazones de canto de Bután, campanas tibetanas …»

Shea dice: «La sintaxis y el lenguaje de la región, incluso si no se aplicara directamente a los instrumentos, informó nuestro trabajo. Usaríamos esos sabores con la orquesta occidental». Y, agrega, «seguir siendo un poco imparcial en estos documentales de la naturaleza es un elemento importante, no forzar a una audiencia a tener una emoción, sino simplemente revelar la narración».

Escribieron más de cinco horas de música durante un período de ocho meses.