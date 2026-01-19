Los puestos civiles ocupados por la policía deben estar claramente regulados por la ley

Jacarta – Tribunal Constitucional (mk) confirmar departamento civil que no tiene nada que ver con la policía para que pueda ser ocupado por miembros de la Policía Nacional de la República de Indonesia (policia nacional) deben estar claramente regulados en la Ley.

Lea también: Reclutamiento del atleta de los Juegos Marítimos, Boni Hargens: una forma de compromiso moral del jefe de la Policía Nacional



El juez constitucional Ridwan Mansyur, al leer las consideraciones jurídicas de la Decisión número 223/PUU-XXIII/2025, afirmó que el acuerdo escrito era necesario para brindar seguridad jurídica a los cargos. ASN que pueden ser completados por miembros de la Policía Nacional de Indonesia.



Audiencia de decisión en el Tribunal Constitucional sobre las Elecciones Legislativas PHPU 2024

Lea también: El Comité para la Erradicación de la Corrupción arresta a ASN y al sector privado en la OTT del alcalde de Madiun



«Para proporcionar seguridad jurídica a ciertos puestos de ASN en agencias centrales ocupados por miembros de la policía, se necesitan regulaciones escritas que sean claras y no tengan múltiples interpretaciones y estén establecidas en la ley», dijo Ridwan en Yakarta, el lunes 19 de enero de 2026.

Mientras tanto, el Tribunal Constitucional rechazó la petición presentada por el abogado Zico Leonard D. Simanjuntak en este caso que, entre otras cosas, probó el artículo 19 párrafo (2), párrafo (3) y párrafo (4) de la Ley Número 20 de 2023 sobre el Aparato Civil del Estado.

Lea también: Pramono revela por qué Yakarta sigue inundándose a pesar de las modificaciones climáticas



El artículo 19, párrafo 2, de la Ley de la ASN regula que determinados puestos de la ASN pueden ser ocupados por soldados del TNI y miembros de la Policía Nacional; El artículo 19, apartado 3, establece que determinados puestos de las ASN se desempeñan en organismos centrales; Mientras tanto, el artículo 19, párrafo 4, estipula que otras disposiciones relativas a los puestos originados por el TNI y la Polri y los procedimientos para cubrirlos se regulan en los reglamentos gubernamentales.

Zico en su petición pidió que se elimine la frase «miembro de la Policía Nacional» en los tres artículos bajo prueba. Según él, la existencia de los artículos examinados significa que la cuestión de la ocupación activa de posiciones civiles por parte de la policía aún no está resuelta, incluso después de la Decisión del MK 114/PUU-XXIII/2025.

Sin embargo, el Tribunal rechazó el argumento del demandante. El MK también se refirió nuevamente a la Decisión del MK 114/PUU-XXIII/2025 relativa a la revisión judicial del artículo 28, párrafo (3), de la Ley Número 2 de 2002 relativa a la Policía Nacional.

El juez Ridwan explicó que en la consideración jurídica de la decisión se enfatizó que los puestos que requieren que los agentes de policía renuncien o se retiren del servicio policial son puestos que no tienen nada que ver con la policía.

«Por lo tanto, siempre que un puesto esté relacionado con la policía, los miembros activos de la policía pueden ocupar ese puesto sin necesidad de renunciar o jubilarse», dijo.

Sin embargo, el Tribunal Constitucional afirmó que la Ley de la Policía Nacional no proporciona explicaciones ni regulaciones sobre qué agencias están relacionadas con la policía, por lo que cubrir ciertos puestos de la ASN con miembros de la policía en activo no tiene base legal.