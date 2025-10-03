Los publicistas de Hollywood divididos sobre la actriz de AI

En los días desde que ella Hizo su entrada durante una presentación del Festival de Cine de Zurich el fin de semana pasado, Tilly Norwood ha sido la charla de la ciudad.

Pero la actriz generada por la IA, que se dirige a convertirse en un nombre familiar a pesar de aparecer en un boceto de comedia de dos minutos, aún no ha realizado una entrevista. Variedad Preguntó y fue un publicista para Partence6, la compañía que la creó, que «Tilly no está disponible para hablar en la actualidad».

Mientras que la comunidad de actuación ha criticado a Tilly, con Emily Blunt llamándola «realmente aterradora» y el presidente de Sag-Aftra, Sean Astin prometiendo a la dirección El fenómeno con los agentes, la creación de IA es una realidad que los publicistas de Hollywood están comenzando a contemplarse seriamente. Una representante cuya lista incluye a los clientes de la lista A dice que estaría abierta a enfrentarse a un actor de IA como cliente.

«Es muy loco, pero tengo que mirar este cambio a la IA como el cambio a las redes sociales», dice el publicista. «Recuerdo que cuando las redes sociales comenzaron a augerarse, nadie quería representar a los influenciadores de las redes sociales, pero ahora la mayoría de los nombres más importantes de la industria provienen de tener un seguimiento de las redes sociales sólidas. Ver ese cambio me hace sentir que el futuro incluirá también representar el talento centrado en la IA».

Otro publicista de alto perfil se burló de la perla agarrada cuando se trata de Tilly.

«La representación no se trata de si un cliente es humano o IA. Se trata de posicionarse, salvaguardar la reputación y garantizar que la narrativa siga siendo cierta», dice ella. «A medida que la IA se entrelase cada vez más en nuestra vida diaria, la representación de las cifras de IA se volverá no solo común sino esencial. En esencia, el papel es el mismo: proteger el mensaje, preservar la marca y construir una carrera, humana o artificial, con integridad».

Pero un tercer publicista con una clientela pesada en las actrices de nombre dice enfáticamente, «demonios no» y agrega: «No creo que necesiten un publicista».

La compañía que creó Tilly afirma no se identifica como un ellos o una TI, que se ha utilizado más comúnmente en la cobertura de la prensa sobre ella. «Sus pronombres son ella/ella», dice partícula6, y agrega que «todos quieren una entrevista con Tilly».

Y si Tilly, que estaba programado con habilidades humanas como llorar en el boceto «Comisionado de AI» Va a trabajar en televisión o cine, se seguirá pidiéndole que haga prensa. Esa inevitabilidad subraya su necesidad de un publicista personal, que dictaría qué puntos de venta eran más valiosos para participar y tal vez mantener ciertos temas fuera de los límites.

Tyler Merritt, director de tecnología de UNEEQ, con sede en Austin, que se llama a sí misma como quizás la única agencia de talentos para influenciadores humanos de IA y ha reservado sus creaciones con las principales marcas como Qatar Airways, dice que es probable que se cree una historia de fondo para Tilly en este momento.

«Es posible crear una narración de que el personaje pueda responder efectivamente a sus preguntas. Y la continuidad es una gran cosa con la IA, hacer que recuerden, citar la incrustación, que Tilly tiene una hermana, hermano, perro, lo que sea para cada periodista que hace la pregunta», dice Merritt. «Cuando comenzamos a obtener continuidad con la inteligencia artificial, se hace muy difícil decir: ‘Ajá, Gotcha. Te resbalaste’. Pero lo interesante que revela es que el valor de los humanos que dan estas actuaciones en estas películas es que a veces se equivocan, a veces rompen el carácter.

Hasta la fecha, solo dos agencias de talento han intervenido en si representarían o no a Tilly en respuesta a su creador alegando que un anuncio sobre su firma con una agencia de Hollywood es inminente. La presidenta de Gersh, Leslie Siebert Variedad que ella No se sorprendería si la creación de IA aterrice en una agencia«Pero no vamos a ser esa agencia». Del mismo modo, el copresidente de WME Richard Weitz le dijo a la envoltura que «representamos a los humanos».