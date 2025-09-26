Producción de San Sebastián-Brasiliano «Mariana X BHP», la historia de arrastre vasco «Altxaliliak» y la coproducción de uso peruano «La increíble historia de una película que no hemos visto» tomó los mejores premios en el 21 Cuatro vientos Foro de coproducción documental, parte del Festival de San Sebastián.

La «Mariana X BHP» de Renan Flumian, producida por Droma Productions y Quijote Films, ganó el Premio Music Library & SFX por su thriller legal sobre el formato del colapso de la presa Mariana de Brasil. «Altxalilak» de Maia Iribarne Olhahagarai, de Doxa Productions y Gastibeltza Filmak, acuñó el Premio Euroregacionario con su retrato de cuatro artistas vascos extraños que reclaman la identidad a través de la resistencia.

Los proyectos fueron presentados ante un panel de alto nivel de editores y distribuidores de comisionamiento, incluido Mehdi Bekkar de Al Jazeera, Katie Bench de Dogwoof, Elsa Rodríguez Monje de Movistar Plus+ y representantes de Arte France, Rakuten, Rtve y el Instituto Sundance.

«Este es un foro en el que queremos dar voces incluso a los cineastas por primera vez, lo que creemos que es realmente importante», dijo Silvia Hornos Variedadseñalando el sorprendente número de historias dirigidas por mujeres este año.

«Fragmentos del hogar», dirigido por Roser Corella con la codirectora y protagonista afgana Aziza Zahra Naeimi, es producida por las películas de Mountains Mountains de Alemania. La película da un acceso interno raro a la vida diaria de las mujeres bajo los talibanes. Filmado en el propio teléfono de Naeimi, traza su lucha para resistir a través de una cooperativa de miel, luego su precario limbo de cuatro años en Pakistán mientras busca un asilo seguro. «El teléfono móvil se convirtió en la única ventana abierta al mundo exterior», dijo Corella al foro. Mehdi Bekkar de Al Jazeera elogió la intimidad de las imágenes, calificándola de una perspectiva de «diario personal».

Foro de cuatro vientos

Producido por Harald House de Bélgica y las producciones perfiduosas del Reino Unido, «Gaza, Sunbirds» está dirigida por la periodista Flavia Cappellini. El proyecto sigue a la ciclista Alaa al-Dali, filmada durante la gran marcha de retorno de Gaza 2018, quien continúa construyendo un equipo de paracicling de compañeros amputados. «Nos llamamos Freebirds», comenzó el teaser. Después del 7 de octubre, los jinetes entregaron ayuda humanitaria por bicicleta a través de la franja. Más tarde, Dali dejó a Gaza para perseguir sueños paralímpicos en el extranjero, incluso cuando su esposa e hijos permanecieron atrapados. «Vivo en un patio de recreo y mis hijos viven en una zona de guerra», dijo sobre el dolor de ser varado de su familia en un país seguro. Rakuten, con un sólido historial en documentos deportivos, señaló un interés potencial.

De Brasil y Chile, «Mariana X BHP» está dirigida por Renan Flumian y producida por Droma Productions y Quijote Films. El thriller legal sigue las secuelas del colapso de la presa Mariana 2015, que derramó 44 millones de metros cúbicos de lodo tóxico y provocó una de las acciones colectivas más grandes del mundo, que representa a más de 700,000 personas contra el grupo minero PHP en el Reino Unido «Es un David vs Goliath moderno», dijo Flumian, que ha filmado con víctimas durante seis años. El productor Sergio Karmy advirtió que los asentamientos hechos por BHP a las autoridades públicas en Brasil corren el riesgo de que la compañía evade la responsabilidad.

El director francés-iraní, Afsaneh Salari, «Teherán, autoinmune» es producido por Yami2 de Francia, la película de Sisyfos de Suecia y los docmaniacs de Irán. Exploró las contradicciones de una sociedad que vela a las mujeres mientras alimenta a una de las industrias de cirugía cosmética más ocupada del mundo. Después de dos cirujanos rivales, uno de un shaper corporal autodescrito como «el Miguel Ángel de Irán», el otro especialista en rinoplastia femenina, Salari usa la metáfora de una enfermedad autoinmune para sondear la identidad de clase media. «Hay un sistema brutal que hace que los cuerpos de las mujeres sean invisibles, y otro que les vende ideales de belleza capitalista», dijo. Bruni Burres del Instituto Sundance destacó su potencial resonancia estadounidense en sus comentarios al campo.

Otros lanzamientos notables incluyeron «Live Till Death», una historia vasca de vista de paciente de seis actos sobre el cáncer, producida por Humanistic, Arbela Films y Maelstrom Studios, que atrajo lágrimas en la habitación; y «Sin consentimiento», de La Kaseta Ideas Factory y 39Films, confrontando la misoginia digital y los videos en línea no consensuales.

Para Elsa Rodríguez Monje de Movistar, lo que contó fue simple: «No estamos tan preocupados por las tragamonedas. Lo que cuenta es que la historia es relevante para nosotros».

21º Four Winds a los premios del foro de coproducción documental

Premio de la Biblioteca de Música y SFX

«Mariana X BHP» – Dirigida por Renan Flumian

Producido por Droma Productions, Quijote Films (Brasil, Chile)

Premio al documental Euroregional

«Altxalilak» – Dirigida por Maia Iribarne Olhagarai

Producido por Doxa Pruduccions, Gastiberty Movies (España, Francia)

Premio a término River-Elkari

«La increíble historia de una película que no hemos visto» – Dirección de Claudia Chávez Levano, Christine Mladic Janney

Producido por Amazona Producciones, Once Hands (Perú, EE. UU.)